Tűzvész

Még mindig fullasztó Kijev levegője a csernobili zónában és a környéken kigyulladt tüzek miatt

Továbbra is Kijev magasan a leszennyezettebb levegőjű város a világon a QIAir légszennyezettségi adatokat közlő internetes oldal szombati adatai szerint, ami a csernobili zónában és a szomszédos Zsitomir megyében kitört tüzekre vezethető vissza - számolt be az UNIAN ukrán hírügynökség.



Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester péntek késő este továbbra is arra kérte a fővárosiakat, hogy még néhány napig maradjanak otthon, és tartsák zárva lakásuk ablakait.



A katasztrófavédelmi szolgálat ugyanakkor afelől biztosított, hogy az égéstermékek, amelyek szagát érezni lehet a fővárosban, nem tartalmaznak káros vegyi anyagokat, továbbá a radioaktív sugárzás szintje sem haladja meg az egészségre káros mértéket.



A katasztrófavédelem sajtószolgálatának szombati közlése szerint a csernobili övezetben jelenleg öt erdős területen végeznek oltási munkálatokat, füves területeken, az aljnövényzetben, illetve az erdei avarban keletkezett parázsló gócokat oltanak. Jelenleg 716 szakember vesz részt az oltásban 166 technikai eszközzel, beleértve három helikoptert, amelyek az elmúlt napban 134 fordulással 268 tonna vizet locsoltak szét.



Eközben viszont a Kijev megyével szomszédos Zsitomir megyében több mint kétezer hektárra terjedt ki a tűz az elmúlt egy nap alatt. Az ottani oltásokban 655-en vesznek részt 108 technikai eszközzel, bevonva három tűzoltó repülőgépet is, amelyek előző nap 48 tonna vizet öntöttek a lángokra.



A csernobili tiltott övezet területén már április 4-e óta küzdenek a lángokkal. A nyílt tüzeket többször sikerült már eloltaniuk, de a feltámadt szél miatt helyenként ismét fellángoltak, legutóbb csütörtökön, viszont még aznap el is oltották mindet. A parázsló gócok oltásához azonban a katasztrófavédelem szerint még napok szükségesek. A tüzeket hanyagság okozhatta, de a szándékos, csoportosan elkövetett gyújtogatást sem zárták ki a hatóságok. Eddig két embert gyanúsítottak meg a csernobili zónában elkövetett tűzokozással, de őrizetbe nem vették őket. Mindketten azt vallották, hogy véletlenül okoztak tüzet.