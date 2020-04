Világvége

Még most is oltják a tüzet Csernobilnál - újabb döbbenetes felvétel

Szerdán már ötödik napja dolgoztak a tűzoltók a csernobili tiltott övezetben szombaton kitört erdőtűz oltásán, az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat közlése szerint még helyenkénti tűzfészkek kaptak újra lángra, főként lehullott falevelek és fű égett.



A hatóság arról nem adott hírt, hogy szerdán mekkora területet érint még a tűz, arról számolt be, hogy a térségben egy település mellett sikerült kora reggelre egy 4 hektárnyi területen teljesen eloltaniuk a lángokat.



A tűz múlt szombaton csapott fel először a lakatlan Volodimirivka település közelében a Kotovszkij erdőgazdaságban, ahol mintegy 100 hektárnyi területre terjedt szét. Később kisebb kiterjedésű tüzeket jeleztek a tiltott zónában lévő erdőség más részeiből is.



A szerdai közlés szerint az oltási munkálatokba eddig összesen 274 szakembert vontak be 74 technikai eszközzel, beleértve három AN-32-es típusú tűzoltó repülőgépet és három helikoptert.



A katasztrófavédelem közölte, hogy a fővárosban, Kijevben, illetve Kijev megyében a radioaktív sugárzás szintje változatlanul a megengedett határértéken belül van, valamint a csernobili atomerőmű térségében és a tiltott zónában sem változtak meg az értékek a tűz következtében. Korábbi közlések szerint Volodimirivkánál, a tűz kitörése után közvetlenül a tűzfészekben mértek átmenetileg megemelkedett sugárszintet. Az UNIAN ukrán hírügynökség a Science alert című tudományos hírportált idézve közölte: ezt az okozta, hogy a tűz olyan sugárzó vegyületeket szabadított ki az égő fákból, illetve az alattuk lévő talajból, amelyek még az 1986-ban történt atomerőmű-balesetkor kerültek beléjük.