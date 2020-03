Járvány

Koronavírus - Egyre több fiatal kerül kórházba egyre súlyosabb állapotban

A diagnosztizált fertőzöttek száma több mint 24.000-re nőtt Európa leginkább sújtott országában. Épp ezért érdekes, amit az olasz egészségügyi hatóságok jeleztek: egyre fiatalabb páciensek kerülnek kórházba.



"Igencsak megváltozott a megbetegedők típusa" - mondta Luca Lorini aneszteziológus és intenzíves ápoló az észak-olasz Bergamo kórházból.



"Már a 40-45 év közöttiek a leggyakoribb esetek és jóval komplikáltabb a betegségük."



"A legtöbben már úgy érkeznek, hogy 6-7 napja betegek és otthon próbálták kezelni magukat - az ő állapotuk a kezelés szempontjából már egyre kritikusabb."



A hivatalos adatok szerint az intenzív osztályon kezelt betegeknek 12%-a 19 és 50 év között van, 52% azok aránya, akik 51 és 70 év közöttiek, míg a fennmaradó betegek mind 70 felettiek.



Lombardiában azonban az utóbbi időszakban szinte már csak 25-50 év közöttieknél diagnosztizáltak Covid-19-et, akik végül mind kórházban kötöttek ki.



Ha az adatok még csak kezdetlegesek is, tény, hogy egyre fiatalabbak kerülnek kórházba az intenzív ellátásra az első hullámhoz képest - mondta Pierluigi Lopalco, a Pisai Egyetem professzora. Szerinte ez a dolog természetes jelenség.



"Olaszországban a fertőzések első körben főként az idősek által leggyakrabban látogatott kórházakban alakultak ki a kisvárosokban" - mondta. "Most, hogy a vírus elterjedt, az egész országban megjelent, sokkal jobban ki vannak téve a betegségnek azok a fiatalok, akik sok társadalmi kapcsolattal, nagy szociális hálóval rendelkeznek és nem tartják be a távolságtartás szabályait járvány idején."