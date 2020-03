Járvány

Brazília elnöke is megfertőződött - pár nappal előtte még Trumppal rázott kezet

Jair Bolsonaro brazil elnök is elkapta a koronavírus fertőzést. A 64 éves politikust már szigorú megfigyelés alatt tartották, miután kiderült, hogy sajtófőnöke, Fabio Wajngarten koronavírusos.



A brazil elnök szombat este találkozott Donald Trumppal is, az amerikai elnök Mar-a-Lago-i rezidenciáján, ahol különböző fotók alapján ki lehet jelenteni, hogy a két elnök elég közel is volt egymáshoz - tudósította az Inforádió. Trump csütörtökön azt mondta az amerikai sajtónak, hogy ő nem aggódik.



Ugyanakkor a vírus egyre közelebb ér az amerikai elnökhöz, miután pénteken az is kiderült, hogy az ausztrál belügyminiszter, Peter Dutton is megfertőződött, aki egyébként a múlt héten találkozott Ivanka Trumppal és William Barr amerikai igazságügyi miniszterrel. Emellett önkéntes karanténban van Trump kabinetfőnöke is.



Elnöki szintű politikus egyelőre még nem kapta el a koronavírust. Vagy még nem mutatták ki... ugyanis a kanadai miniszterelnök Nagy-Britanniából hazatért feleségének, Sophie Trudeau-nak a tesztje pozitív lett.

URGENTE

O semblante pálido e abatido, com olhos um pouco marejados em sua live na última quinta-feira. O Presidente foi testado como positivo para o coronavírus.#ODia https://t.co/2dyE5w6njA — Jornal O Dia (@jornalodia) March 13, 2020