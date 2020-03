Járvány

A WHO világjárvánnyá nyilvánította a Covid-19 vírusfertőzést

Világjárvány (pandémia) szintjére lépett a Covid-19 vírusfertőzés - jelentette be az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerdán Genfben.



"A WHO éjjel-nappal értékeli a járványt. Mély aggodalommal tölt el minket a vírus súlyosságának és terjedésének, illetve a tétlenségnek a riasztó szintje. Ezért úgy értékeltük, hogy pandémiaként jellemezhető a Covid-19" - közölte sajtótájékoztatóján Tedrosz Adamon Gebrejeszusz.



Mint mondta, a Kínán kívül észlelt fertőzések száma 13-szorosára emelkedett az utóbbi két hétben.



"Mindannyian ugyanabban a csónakban evezünk, és higgadtan a megfelelő dolgot kell tennünk" - mutatott rá, hozzátéve, nem tudja kellőképpen hangsúlyozni, hogy minden ország megváltoztathatja a járvány terjedésének menetét.