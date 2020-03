Koronavírus

Az Egyesült Államokban a járvány még nem érte el a csúcspontját

Az Egyesült Államokban még nem érte el a csúcspontját az új koronavírus okozta járvány - jelentette ki Jerome Adams altengernagy, tisztifőorvos kedden a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón.



Adams közölte: már minden tagállamban működik a forróvonal, az egészségügyi hatóságok a nap 24 órájában rendelkezésre állnak információkkal és konkrét segítséggel is. Emlékeztetett arra, hogy a legveszélyeztetettebbek az időskorúak és a valamilyen komoly krónikus betegséggel - például szívbetegséggel vagy cukorbajjal - küszködők, míg a fiatal korosztályokat az eddigi tapasztalatok szerint nemigen sújtotta az új típusú koronavírusos fertőzés.



A sajtótájékoztatón részt vett Mike Pence amerikai alelnök, aki a kormányzati intézkedések összehangolásáért felelős, Larry Kudlow, a Fehér Ház gazdasági főtanácsadója, Alex Azar az egészségügyi tárca irányítója, valamint a vírus megfékezésén dolgozó munkacsoport egészségügyi szakemberei, köztük Anthony Fauci és Deborah Birx.



Mike Pence kiemelte a szövetségi és az egyes tagállami kormányzatok közötti jó együttműködést, és példaként említette a kaliforniai kormányzóval, Gavin Newsommal folytatott közös munkát.



Az alelnök nagy vonalakban tájékoztatott arról is, hogy a járvány miatt visszaesett gazdaság élénkítésére a Trump-adminisztráció a személyi jövedelemadó átmeneti időre szóló csökkentését, a koronavírussal fertőzötteknek a betegállomány idejére járó fizetés teljes folyósítását és egyes iparágak megsegítését javasolta a kongresszus törvényhozóinak.



"Senki ne járjon munkába csak azért, hogy ne essen ki a fizetése, s ha óvatosságból is, de inkább mindenki maradjon otthon, ha erre szükség van" - fogalmazott Pence.



Az alelnök közölte, hogy a kormány javaslatairól még nem született megállapodás a törvényhozókkal.



Larry Kudlow hozzátette: Donald Trump amerikai elnök szívesen látná, ha a személyi jövedelemadó csökkentése az átmeneti időszak után is, egészen az év végéig érvényben maradna. A gazdasági főtanácsadó "merésznek" nevezte az elnök javaslatát, és úgy vélekedett, hogy az amerikai gazdaság erős, tehát végrehajtható a személyi jövedelemadó tartós csökkentése.



Anthony Fauci, az Országos Egészségügyi Központ (NIH) Fertőző Betegségek Intézetének igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a vírus további terjedése várható, ezért azokban a tagállamokban is fel kell készülni a küzdelemre, ahol eddig a fertőzés nem, vagy alig jelentkezett.

Kiemelte, hogy különösen négy tagállamban - az északnyugati Washingtonban és Kaliforniában, valamint New York államban és Floridában - magas a bizonyítottan fertőzött páciensek száma. Fauci hangsúlyozta, hogy a korábbi időszakkal ellentétben az intézkedésekkel nem szabad megvárni a fertőzés felbukkanását, hanem már a betegség megjelenése előtt lépni kell. "Szeretném, ha az egész országban rájönnének arra, hogy már nem viselkedhetünk úgy, mint néhány hónappal ezelőtt, és ez független attól, hogy valaki olyan államban él-e, ahol még nincs megbetegedés, vagy csak egyetlen eset fordult elő" - mondta.



Mike Pence a sajtókonferencián bejelentette, hogy a járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) egy napon belül új ajánlásokat tesz a vírusfertőzés által legjobban sújtott négy tagállam számára a fertőzés terjedésének megfékezésére.