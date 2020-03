Járvány

Koronavírus - Lezárták a Szent Péter teret és a bazilikát

Lezárták a Vatikánban a látogatók előtt a Szent Péter teret és a Szent Péter-bazilikát az új koronavírus okozta fertőzés terjedése ellen bevezetett óvintézkedések részeként, miközben az észak-olaszországi Lombardia kormányzója a tömegközlekedés és a nem szükségcikkeket áruló üzletek leállítását, illetve bezárását szorgalmazta.



A szentszéki sajtóközpont bejelentése szerint április 3-áig a Szent Péter-bazilikát és az előtte levő teret lezárták a turisták előtt, beleértve a korábban lefoglalt vezetett látogatásokat is. A bazilikában papok tartózkodhatnak.



Korábban a Vatikán lezárta a Vatikáni Múzeumot is. Ferenc pápa összes nyilvános programját is elhalasztották.



A Vatikán és Róma egésze is a nyári hónapok hangulatát idézi, amikor alig van ember az utcán. A főváros rendkívül csendes volt a forgalom zaja nélkül. A kedd reggel életbe léptetett legmagasabb fokozatú óvintézkedések értelmében aki csak tehette, otthon maradt, aki pedig elment dolgozni, saját autóval, robogóval, kerékpárral vagy gyalogosan tette, a tömegközlekedési eszközök majdnem üresek voltak. Egész Olaszországban korlátozták a hivatalok nyitva tartását, a minisztériumokban bevezették a távmunkát, a római parlament is heti egyszer ül össze. Nem tilos kimenni az utcára, az áruellátás biztosított, nem kell megrohamozni az üzleteket - szól az olasz közrádióban és televízióban folyamatosan ismételt útmutatás.

Az üzletek nyitva tartanak, a presszók, éttermek is, de a vevőknek, vendégeknek elvileg legalább egy méteres távolságot kell tartaniuk egymástól és a személyzet tagjaitól. A bárok padlózatán matricacsíkokkal jelzik, hova álljanak az emberek, hogy ne kerüljenek túl közel egymáshoz. Az előírások betartását a rendőrök ellenőrzik. Az utcákon a gyalogosok többségén nincsen szájmaszk, mivel nem kapható. A kevés turista egyedül annak örül, hogy nincs forgalom és tömeg, s teljesen egyedül állhatnak a bezárt római Colosseum előtt. Nápolyban a pizzériák történetében először házhoz viszik a pizzát. Több munkahelyen és lakóházban nem tanácsolt a lift használata. A további majdnem három hét oktatási szünet miatt egyre több szülő kényszerült kivenni szabadságát. Sajtóértesülések szerint a "vörös zóna" országos bevezetésével a római kormány a közüzemi díjak, hitelrészletek törlesztése országos felfüggesztését tervezi.



Az olasz vasúttársaság csökkentette az eladható jegyek számát, hogy a vonatokon megfelelő távolságot tudjanak biztosítani az utasok között. A kormány honlapjára számtalan kérdés érkezik az intézkedések pontos megértéséhez, és a válaszokból kiderül, hogy az elvált szülők jelenleg nem utazhatnak látogatásra egy másik városban élő gyerekükhöz; a szabadtéri kocogás nem tiltott, ha nem csoportos; ahogyan a templomokban a mise, és hasonlóképp a muzulmánok pénteki imája sem engedélyezett; a temetések is a legszűkebb körben zajlanak az egyébként lezárt temetőkben, bármilyen gyászszertartás nélkül.



Attilio Fontana, az északnyugati Lombardia kormányzója keddi videóüzenetében még további szigorítást szorgalmazott. "A félmegoldások nem elegendőek, ez a határozottság ideje, minél előbb megállítjuk a járványt, annál előbb újra tudunk indulni" - jelentette ki. A tartomány polgármestereivel egyeztetve a tömegközlekedés leállítását, valamint az élelmiszerboltokat és a gyógyszertárakat leszámítva az összes üzlet bezárását sürgette.



Giuseppe Sala milánói polgármester szintén videóüzenetben kérte a fiatalokat, hogy maradjanak otthon.