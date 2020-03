Koronavírus

Romániában nyolc új fertőzést regisztráltak, valamennyit a fővárosban

Felgyorsult a koronavírus terjedése Romániában: kedden nyolc új fertőzésről számoltak be a román hatóságok, miután az előző napokban egy-két, legfeljebb négy új esetet regisztráltak. 2020.03.10 18:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kedden nyilvántartásba került újabb fertőzöttek valamennyien a fővárosban laknak, így a bukaresti esetek száma elérte a 11-et.



A keddi esetek közül három egy 60 éves, Izraelből február 26-én hazatért nyugdíjas belügyminisztériumi alkalmazottnak az ismeretségi köréhez tartozik, egy másik fertőzött az első bukaresti beteggel érintkezett, a többiek pedig Németországból, Nagy Britanniából és Izraelből érkeztek vissza Romániába.



A kórokozó megjelenése óta Romániában 25 ember fertőződött meg, közülük ötöt gyógyultnak nyilvánítottak.



A román hatóságok kedden azt is bejelentették: elektronikus karkötőket akarnak bevezetni azok számára, akiket otthoni elkülönítőbe küldtek, miután járványügyi szempontból veszélyesnek számító térségekből érkeztek az országba.



"Így látni fogjuk, hogy otthon ülnek-e, vagy a plázákban lófrálnak" - mutatott rá Nelu Tataru belügyi államtitkár. A bukaresti első kerületben kísérleti jelleggel bevezetett készülékek a viselő testhőmérsékletét is mérik, így a járványügyi hatóságok azonnal észlelik, ha viselője belázasodik.



A román belügyminisztérium egyelőre 350 elektronikus karkötővel rendelkezik, a hét végéig pedig további 500-at, a következő hetekben pedig újabb 3000-et kap.



Romániában március 31-ig betiltottak minden olyan rendezvényt, amelyen több mint ezren vesznek részt, szerdától március 22-ig pedig felfüggesztik a tanítást valamennyi romániai óvodában és iskolában.



A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a román hatóságok leállították a légi közlekedést Románia és Olaszország - a koronavírus-járvány által leginkább sújtott európai ország - között, ahol mintegy egymillió kétszázezer román állampolgár él. Az Olaszországból közúton vagy vasúton érkezőkkel szemben is korlátozásokat vezettek be.



Romániában jelenleg 107 embert tartanak megfigyelés alatt intézményesített karanténban, 11 ezret pedig otthonában szigeteltek el, miután olyan térségekből érkeztek az országba, ahol sok koronavírus-fertőzést regisztráltak.