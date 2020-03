Járvány

Koronavírus - A román hatóságok leállították a légi közlekedést Olaszország és Románia között

A bukaresti operatív törzs leállította a légi közlekedést Románia és Olaszország - a koronavírus-járvány által leginkább sújtott európai ország - között, ahol mintegy egymillió kétszázezer román állampolgár él.



A hétfő déltől hatályba lépő, egyelőre március 23-ig érvényes intézkedést vasárnap késő este jelentette be Marcel Vela ügyvivő belügyminiszter.



Hozzátette: a légitársaságokat arra kötelezik, hogy a Kínából, Iránból, Dél-Koreából vagy Olaszországból átszállással érkező román utasaik figyelmét felhívják - és erről nyilatkozatot is aláírassanak velük -, hogy Romániába érkezésük után karanténba kerülnek. Ugyanezen országokból Románia átszállással sem fogad idegen állampolgárokat.



A jelzett országokból szárazföldön érkezőkre is - büntetőjogi felelősség terhe mellett - karantén vár Romániában.



A koronavírus-válság előtt a román repülőterekre heti 187 menetrendszerű járat érkezett Olaszországból, ezek száma az utóbbi időben 72-re csökkent, a gépek kihasználtsága is visszaesett - mutatott rá Lucian Bode ügyvivő közlekedési miniszter.



Romániában vasárnapig nyolc megyében és a fővárosban 15 embernél mutatták ki a koronavírust, közülük ötöt már gyógyulnak nyilvánítottak. A járványügyi vizsgálat valamennyi esetnél kimutatta, hogy a fertőzést - közvetve vagy közvetlenül - Olaszországból kapták el.



Vasárnap este a bukaresti egyetemi campusból is speciális védőfelszereléssel ellátott mentősök szállítottak a járványkórházba egy Olaszországból visszatért fertőzésgyanús diáklányt: ha bebizonyosodik, hogy rosszullétét a Covid-19 okozta, valószínűleg a bukaresti műszaki egyetemen - és valószínűleg a többi fővárosi felsőoktatási intézményben is - felfüggesztik az oktatást.



Az operatív törzs már korábban bejelentette, hogy a fertőzés terjedésének megfékezése érdekében Romániában felfüggesztik az oktatást minden olyan tanintézményben, ahol valamely diáknál, vagy tanárnál kimutatják a koronavírust.



Romániában március 31-ig betiltottak minden olyan rendezvényt, amelyen több mint ezren vesznek részt, a kisebb rendezvények esetleges betiltásáról a helyi hatóságok döntenek.



Romániában jelenleg 15 embert tartanak megfigyelés alatt intézményesített karanténban, 13 ezret pedig otthonában szigeteltek el, mert olyan térségekből tértek vissza Romániába, ahol már megjelent a koronavírus-fertőzés.