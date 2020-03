Járvány

Koronavírus - Argentínában is van halálos áldozata a vírusnak

Meghalt az első új koronavírussal fertőzött beteg a dél-amerikai kontinensen, az argentin egészségügyi hatóságok közlése szerint a 64 éves férfi aki egyebek között cukorbeteg volt - európai körútja során fertőződött meg.



A beteg veseelégtelenségben, magasvérnyomásban és hörghurutban is szenvedett még az előtt, hogy diagnosztizálták nála az új koronavírus-fertőzést.



Argentínában szombatig kilenc koronavírus-megbetegedést jegyeztek.



A kontinensen Paraguyaban is megjelent az új koronavírus a latin-amerikai ország egészségügyi minisztériumának szombati közlése szerint, amely egy diagnosztizált esetről adott hírt.



A perui hatóságok szombaton öt új fertőzöttről számoltak be, ezzel hatra nőtt az országban az új típusú koronavírussal diagnosztizált emberek száma.



Chilében 5-ről 7-re nőtt a fertőzöttek száma, Costa Rica, Mexikó, Brazília, Ecuador pedig szintén új eseteket jelentett.



A járvány a kontinensen február 27-én jelent meg: a brazíliai Sao Paulóban egy 61 éves beteget találtak, aki korábban Olaszországban járt.



A legutóbbi hivatalos adatok szerint a járványban eddig világszerte több mint 101 ezren fertőződtek meg, és több mint 3400-an haltak meg.