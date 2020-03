Járvány

Koronavírus - Egy nap alatt majdnem megduplázódott az új fertőzöttek száma Olaszországban

Egy nap alatt csaknem megduplázódott a Covid-19 vírus újonnan diagnosztizált fertőzöttjeinek száma, a halálozásoké viszont csökkent Olaszországban a polgári védelmi hatóság vezetőjének adatai szerint.



Angelo Borrelli közölte, hogy a szombat esti adatok szerint a gyógyultak száma 589-re emelkedett, a halottaké pedig elérte a 233-t. Pénteken 49-en, szombaton ennél kevesebben, 36-an haltak meg az újkoronavírus-betegségben.



A halottak átlagéletkora továbbra is nyolcvanegy év feletti.



A legtöbben, tizenkilencen Lombardiában haltak meg.



A diagnosztizált fertőzöttek száma egy nap alatt 1145-tel nőtt, ez majdnem kétszerese a pénteki adatnak, amely 620 volt.



Az eddig megfertőződöttek létszáma elérte az 5883-t, közülük 589-en már meggyógyultak. A betegekből 2651 személy szorul kórházi kezelésre, 567-et intenzív osztályon ápolnak, több mint felüket, 359 embert az északnyugati Lombardia tartományban. A polgári védelmi hatóság vezetője hozzátette, hogy a leginkább érintett Lombardia tartományból a kórházak telítettsége miatt a betegek egy részét más régiókba akarják áthelyezni.



A polgári védelem vezetője arra szólította fel az olaszokat, tartsák be az óvintézkedéseket, és kerüljék a nagyobb közösségeket.



"Az adatok jól mutatják, hogy az új koronavírus egyre erősebben terjed, és a lakosság jól körülhatárolható szegmensét támadja" - mondta Silvio Brusaferro, a közegészségügyi hivatal vezetője. Megjegyezte, a fertőzés miatt elhunyt emberek nyolcvan százaléka egy vagy több más betegség miatt is kezelés alatt állt.



A római kormány a következő órákban jelenti be, hogy megszünteti-e a vesztegzárat a Lombardiában és Venetóban két héttel ezelőtt kijelölt zónákban, vagy esetleg újakat létesít. Február 23-án a lombardiai Lodi térségében tíz települést helyeztek karantén alá majdnem ötvenezer lakossal, Veneto tartományban pedig a 3500 lakosú Vo'Euganeo városát.



Lombardia kormányzója napok óta szorgalmazza, hogy vonjanak vesztegzár alá további területeket a Milánótól ötven kilométerre található Bergamo térségében.



A legnagyobb olasz kormánypárt, a baloldali Demokrata Párt (PD) főtitkára Nicola Zingaretti, a Rómát övező Lazio tartomány kormányzója a Facebookon bejelentette, hogy nála is diagnosztizálták a betegséget. Egyhe tünetekkel saját lakásában tölti a karantén időszakát.



Matteo Salvini, az ellenzéki Liga vezetője szintén közösségi oldalán közölte, hogy a biztonságáért felelős egyik rendőr tesztje is pozitívnak bizonyult.