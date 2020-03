Járvány

Koronavírus - használt maszkok lepik el az óceánokat

A koronavírus miatt használt maszkok hulladékai lepik el az ázsiai tengerpartokat és ezáltal a Föld óceánjait is, amik műanyag tartalmuk miatt nehezen bomlanak le. 2020.03.03 18:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: Naomi Brannan

A világunkban végigsöprő koronavírust övező pánik mára mindennapjaink részévé vált, ami már nem csak emberi áldozatokban, hanem a környezetet és az ökoszisztémákat szennyező több tonnányi hulladékban is mérhető - írta a Hulladékvadász.



Megoszlanak a vélemények arról, hogy az egészségügyi maszkok mennyire hatásosak a vírus ellen, de ami kimondható, hogy rekord mennyiségben fogynak világszerte. Ennek nyomai nem csak a maszkok eladásban észrevehető, hanem az eldobott használt maszkok látványa is kellően tükrözi.



A egészségügyi maszkok műanyag elemeket tartalmaznak és nehezen bomlanak le.



Kína déli részén környezetvédők felfedezték, hogy február óta számos maszk szennyezi a hongkongi Lántau-sziget déli partján fekvő tengerpartot. Az önkéntesek által felmért területen mindösszesen 60 maszkot találtak 100 méteren belül. Az eldobott maszkok pontos forrása nem ismert. A környezetvédők annyit állapítottak meg, hogy a környező folyókon keresztül érkezik.



Gary Stokes, az Óceán Ázsia környezetvédelmi szervezet alapítója a Facebookon közzétette, hogy a kutatócsoportjával az elmúlt hónapokban szemét- és mikroplasztika kapcsán tanulmányozta a hongkongi szigetek hulladékszennyezettségét. A térségben javarészt műanyag zacskókat, műanyag palackokat találtak és az utóbbi időben egészségügyi maszkokat is, amiknek felépítése javarészt műanyag volt.