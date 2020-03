Járvány

Koronavírus - Tizenkét új esetet azonosítottak Nagy-Britanniában

Tizenkét brit állampolgár szervezetében azonosították vasárnap az új típusú koronavírust, így az ismert nagy-britanniai megbetegedések száma 35-re emelkedett.



Chris Whitty, az angol tiszti főorvosi szolgálat vezetője vasárnap délutáni tájékoztatásában közölte, hogy három beteg egy, már korábban azonosított brit koronavírus-fertőzöttel volt szoros kapcsolatban, hatan Olaszországból, ketten Iránból utaztak nemrégiben Nagy-Britanniába.



Egy további angliai páciens esetében egyelőre nem sikerült felderíteni, hogy mikor és hol fertőződött meg.



Whitty professzor tájékoztatásából kitűnik, hogy az új fertőzéseket meglehetősen széles földrajzi körben azonosították: Londonból, Manchesterből, valamint Nyugat-Yorkshire, Hertfordshire és Gloucestershire megyékből érkezett bejelentés vasárnap újonnan kimutatott koronavírus-fertőzésekről.



Matt Hancock brit egészségügyi miniszter vasárnap bejelentette: Nagy-Britanniában a hatósági intézkedések továbbra is a vírus terjedésének féken tartását célzó szakaszban járnak, ami azt jelenti, hogy az újonnan azonosított, elszigetelt esetekben a fertőzötteket kijelölt kórházakba szállítják és részletesen felkutatják, hogy kikkel álltak kapcsolatban.



Hancock szerint azonban szélesebb körű intézkedések is lehetségesek a lakosság biztonságának garantálása és az állami egészségügyi ellátó szolgálat (NHS) tehermentesítése végett. A miniszter ezek közé sorolta a már nyugdíjba vonult orvosok és egyéb egészségügyi szakemberek listájának összeállítását, iskolák esetleges bezárását vagy a nagy tömegeket vonzó rendezvények betiltását.

Hancock szerint mindemellett a kormány szükség esetén arra is felhívhatja a vállalatokat, hogy tegyék lehetővé alkalmazottaiknak az otthoni munkavégzést.



A BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorának nyilatkozva az egészségügyi miniszter nem zárta ki egyes brit nagyvárosok zárlat alá vonásának lehetőségét sem, de kijelentette, hogy ennek hatalmas gazdasági és társadalmi ára lenne.



Hangsúlyozta azt is, hogy ezek a legrosszabb esetre vonatkozó forgatókönyvek, és a brit hatóságok továbbra is lehetségesnek tartják, hogy a vírusfertőzés terjedésének megfékezését célzó jelenlegi intézkedések elégségesek lesznek.



Az egészségügyi minisztérium vasárnapi tájékoztatása szerint Nagy-Britanniában eddig több mint tízezer embert vizsgáltak meg annak kiderítésére, hogy nem hordozzák-e az új típusú koronavírust.



A tárca megerősítette azt az ajánlást, hogy bárki, aki az elmúlt 14 napban Kínában, Thaiföldön, Japánban, Dél-Koreában, Hongkongban, Tajvanon, Szingapúrban, Malajziában, Makaón, Kambodzsában, Laoszban, Mianmarban vagy Vietnamban járt és köhögéses, lázas tüneteket tapasztal magán, ne mozduljon ki otthonából, azonnal szüntesse be a kapcsolattartást másokkal és értesítse a NHS-t.



Azokra is ez az ajánlás érvényes, akik a járvány kiindulópontjának tekintett kínai Hupej tartományban, illetve Iránban és a fertőzéstől érintett olaszországi területeken jártak az elmúlt két hétben, akkor is, ha nem tapasztalnak fertőzéses tüneteket magukon.