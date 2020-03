Járvány

Koronavírus - Kásler szerint nincs beteg a visegrádi országokban

Nincs az új koronavírussal fertőzött beteg a visegrádi államokban - emelte ki az emberi erőforrások minisztere a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Kásler Miklós ugyanakkor azt mondta, csekély a vírus elkerülésének a lehetősége, ezért az első pillanattól úgy készültek, hogy a magyar egészségügyben el tudják látni a szükséges teendőket.



Úgy vélekedett, hogy a pánikkeltés az egyik legnagyobb veszély.



Elmondta, fontos a személyi higiénia, mindenki tisztálkodjon rendszeresen, sokszor mosson kezet.



Ha valaki szárazon köhög, láza eléri a 38 fokot, hívja fel a háziorvosát - tanácsolta a miniszter.



Az eljárásrend az, hogy ő telefonon kikérdezi az illetőt egy segédlet alapján. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy fennáll a fertőzés gyanúja, értesíti a mentőket, akik megfelelő védőfelszerelésben elszállítják a potenciális beteget - fejtette ki.



Szájmaszk viselése akkor kötelező, ha határozott az új koronavírus gyanúja - közölte Kásler Miklós. Amennyiben viszont az illető nem járt fertőzött területen, nem érintkezett onnan hazatért emberekkel, ha nincsenek tünetei, akkor nincs sok értelme maszkot hordani - tette hozzá.



Úgy vélekedett, hogy még tömeges fertőzés esetén is elegendő lenne a magyar egészségügy kapacitása. Az országban 29 infektológiai osztály működik, az ágyak száma több mint 800 - közölte.



Az ellátás központja a Szent László-kórház, amely a legsúlyosabb betegek kezelésére is felkészült.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ olyan laboratóriummal rendelkezik, amelyet Közép-Kelet-Európában egyedüliként nemzetközileg akkreditáltak. Néhány órába telik megerősíteni az új koronavírus jelenlétét, vagy egyértelműen kizárni a fertőzést - közölte a miniszter. A labor kapacitása szintén megfelelő - hangoztatta.



Kásler Miklós azt mondta: nem igaz, ami egyes médiumokban megjelent, hogy nem tájékoztatták kellőképpen a háziorvosokat.



Úgy vélekedett, hogy Magyarország rendkívül gyorsan reagált a fejleményekre. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) január 24-én nyilatkozott először az új koronavírusról, az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig már másnap összehívta az érintett háttérintézményeket, amelyek egy napon belül intézkedési tervet dolgoztak ki - mondta a tárcavezető a Kossuth rádióban.