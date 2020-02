Globális felmelegedés

Egymást falják fel az éhező jegesmedvék

Egyre több jegesmedve vándorol el hagyományos vadászterületéről, a globális felmelegedés miatt ugyanis elolvadnak a jégtáblák.



Orosz tudósok szerint növekszik a jegesmedvék körében a kannibalizmus: az Északi-sarkon a jégmezők olvadása miatt egyre kisebb az életterük és kevesebb a táplálékuk, ezért egyre gyakrabban fordul elő, hogy egymást falják fel.



"Régóta tudjuk, hogy előfordul kannibalizmus a jegesmedvéknél, aggodalomra az ad okot, hogy míg ez korábban ritka volt, mostanában nagyon gyakran fordul elő" - mondta Ilja Mordvincev jegyesmedve-szakértő, a moszkvai Szevercov Ökológiai és Evolúciós Problémák Intézetének kutatója Szentpéterváron.



Mordvincev szerint vannak olyan évszakok, amikor nincs elegendő élelem, és a nagy hímek rátámadnak a nőstényekre és kölykeikre. A kutató ugyanakkor azt is megjegyezte: az esetszám növekedését az is magyarázhatja, hogy egyre többen dolgoznak az Északi-sarkon és így többen jelentik, ha ilyesmi történik.



"Ma már nemcsak a tudósoktól kapunk információkat, hanem az egyre növekedő számú olajmunkástól és védelmi minisztériumi alkalmazottól is" - tette hozzá.



Mint mondta, a Barents-tengernek az a vidéke, ahol a jegesmedvék vadászni szoktak, ezen a télen forgalmas útvonala lett a cseppfolyós földgázt (LNG) szállító hajóknak. "Az Ob-öböl mindig is a jegesmedvék vadászterülete volt. De most egész évben fel van törve a jege" - magyarázta.



Oroszország, amely már most is a világ egyik legfontosabb olaj- és földgázexportőre, lendületesen fejleszti LNG-kitermelését az Északi-sarkvidéken. Jelentősen növelte katonai létesítményeit is a térségben.



Vlagyimir Szokolov szerint, aki számos expedíciót vezetett már az Északi- és a Déli-sarkra, idén a jegesmedvék viselkedését az extrém időjárás változtatta meg a Spitzbergákon, mivel nagyon kevés hó esett, és eltűntek a jégtáblák.



Az orosz kutatók megfigyelték, hogy egyre több jegesmedve vándorol el hagyományos vadászterületéről, a globális felmelegedés miatt ugyanis elolvadnak a jégtáblák.



Szokolov emlékeztetett arra, hogy az elmúlt negyed évszázadban az Északi-sark jege a nyár végére 40 százalékkal csökkent.



Úgy vélte: hamarosan a jegesmedvék nem tudnak majd a jégtáblákról vadászni, ezért a partvidékre és a félszigetekre vándorolnak.