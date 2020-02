Járvány

Koronavírus - Észak-Írországban is megjelent a vírus

Észak-Írországban is megjelent az új típusú koronavírus - közölte Michael McBride, a terület tisztiorvosa újságírókkal csütörtökön.



Tájékoztatása szerint a vírust egy olyan páciens szervezetében mutatták ki, aki Dublint érintve érkezett vissza Olaszországból.



Chris Whitty, az angol tisztiorvosi szolgálat vezetője, a brit kormány egészségügyi főtanácsadója korábban arról számolt be, hogy az Egyesült Királyság területén - nem számítva a később nyilvánosságra hozott északír esetet - tizenöt fertőzöttről tudnak.



Franciaországban szerda este óta majdnem duplájára - 18-ról 38-ra - emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma - közölte Olivier Véran francia egészségügyi miniszter.



Mindezt azzal magyarázta, hogy sikerült azonosítani a már ismert betegekkel korábban kapcsolatba került személyeket. Véran szerint tizenkét eset összefüggésben áll a kedd este Észak-Franciaországban elhunyt fertőzöttel. Mint mondta, három megbetegedést egy katonai támaszpontról jelentettek.



A tárcavezető szerint a hatóságok igyekeznek kordában tartani, illetve lassítani a vírus terjedését. Hangsúlyozta: Franciaország - 138 egészségügyi intézménnyel - felkészült a járványra.



Jerome Salomon, a francia egészségügyi tárca tisztségviselője később pontosította az adatokat: az eddigi 38 fertőzöttből ketten meghaltak, tizenketten felépültek, huszonnégyen továbbra is kórházi kezelésre szorulnak, kettőjük állapota súlyos.