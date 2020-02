Járvány

Koronavírus: az Egyesült Államokban is várható a vírus terjedése

Az Egyesült Államokban is várható a koronavírus terjedése - jelentette ki Alex Azar amerikai egészségügyi miniszter kedden a szenátus egyik albizottsága előtt érvelve a kormányzat által kért 2,5 milliárd dollár megszavazása mellett.



Azar kifejtette, hogy az összeg segítene a gyorsan terjedő vírust nyomon követni, a tagállami és helyi kormányzatok anyagi támogatásában, oltások és különböző terápiák kifejlesztésében, továbbá védőmaszkok és más, a betegség terjedését feltételezhetően akadályozó védőruhák csökkenő készletének pótlásában.



A miniszter közölte, hogy pillanatnyilag 30 millió védőmaszk áll rendelkezésre, de legalább 300 millióra lenne szükség. Szükség van a maszkokat gyártó cégek kapacitásának növelésére is.



A miniszter különösen aggasztónak nevezte az olaszországi és az iráni vírushelyzetet.



Keddi washingtoni sajtókonferenciáján Mike Pompeo amerikai külügyminiszter is foglalkozott a koronavírussal.



Iránt és Kínát azzal vádolta meg, hogy nem a valós helyzetről adnak tájékoztatást. Felszólította Teheránt és Pekinget, hogy "tárja fel az igazságot" az új megbetegedések számát illetően.



"Minden nemzetnek, beleértve Iránt is, el kell mondania az igazságot a koronavírusról, és együtt kell működnie a nemzetközi segélyszervezetekkel" - fogalmazott Pompeo.



Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) egyik vezetője szintén tájékoztatta az amerikai törvényhozókat és az újságírókat a helyzetről. Nancy Messonnier leszögezte: nem az a kérdés, hogy elterjed-e a vírus az Egyesült Államokban, hanem az, hogy ez mikor történik meg, és hányan lesznek, akik komoly betegséggel küszködnek majd.