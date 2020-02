Járvány

Koronavírus: új dologra figyeltek fel a kutatók

Új koronavírus-fertőzött betegek mintáit vizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy a Covid-19 vírus inkább az influenzához hasonlóan viselkedik és nem úgy, mint a SARS-vírus, ezért jóval könnyebben terjed a korábban feltételezettnél.

Arra is felfigyeltek a kutatók, hogy bár az egyik betegnek nem voltak tünetei, a vírus jelen volt a szervezetében, ami megerősíti azt, hogy a betegség jellemző tüneteit nem mutató emberek is terjeszthetik a betegséget.



A szakemberek hangsúlyozzák: ezek az eredmények előzetesek, a tanulmányuk új bizonyítékkal szolgál arra, hogy az új koronavírus, amely már több mint kétezer halálos áldozatot követelt Kínában, nem olyan, mint a koronavíruscsalád más tagjai.



A kutatók Kanton tartományban vizsgálták meg 18 beteg szervezetében a koronavírus mennyiségét: bár a betegség tüneteit egyikőjük nem mutatta, a beteg orrában és garatában mérsékelt mennyiségű vírust találtak. A szakemberek hangsúlyozták, hogy amikor az orrban több vírus van jelen, mint a garatban, az inkább az influenzához hasonlít, mint a SARS-vírushoz. A tünetet nem mutató beteg esetében is hasonló mintázatot fedeztek fel, amely mutatja, hogy a vírus a felső légúti szervekből terjed, és tünetmentesen is terjeszthetik az emberek.



A kutatók szerint ezért más megközelítés szükséges az új koronavírus megfékezéséhez, mint amit alkalmaztak a SARS-járvány esetében. Amerikai kutatók felvázolták a vírus egyik kulcsfehérjéjének a háromdimenziós atomméretű szerkezetét, ami áttörést jelenthet a vírus elleni oltóanyag, terápiás antitestek fejlesztésében és a betegség diagnosztizálásában.



A kutatók azt is megállapították, hogy a Covid-2019 új koronavírus a SARS-vírussal azonos ACE2 receptorhoz kötődik, de az új koronavírus esetében az ACE2 kötődése tízszer, hússzor magasabb, mint a SARS esetében. Ez adhat magyarázatot az új koronavírus emberek közötti könnyebb terjedésére.