Járvány

Meghalt egy amerikai és egy japán Vuhanban

Feltehetőleg az új koronavírus által okozott betegség miatt meghalt egy amerikai és egy japán beteg egy vuhani kórházban - közölte szombaton a pekingi amerikai nagykövetség, valamint a japán külügyminisztérium.



A hivatalos bejelentés szerint a hatvanéves amerikai férfi volt az első külföldi a kínai városban, aki meghalt a fertőzéstől, és a koronavírusnak ő az első amerikai halálos áldozata. Már szerdán elhunyt, de az amerikai nagykövetség kegyeleti okból csak szombaton közölte ezt.

A Vuhanban elhunyt japán férfi feltehetőleg az új koronavírussal volt fertőzött - közölte szombaton a japán külügyminisztérium. A hatvanas éveiben járó férfit január 22-én súlyos tüdőgyulladással vitték kórházba. Valószínűleg ő a járvány első japán halálos áldozata.



Közben a Japánban, Jokohama partjainál karanténba zárt óceánjárón újabb három embernél mutatták ki a koronavírus jelenlétét, így 64-re nőtt a fertőzöttek száma a hajón. Két amerikai és egy kínai állampolgárról van szó, akiket most a hajóról egy tokiói kórházba vittek - közölte a japán egészségügyi minisztérium. A fertőzöttek száma Japánban már 89.



A Diamond Princess üdülőhajót, amelynek fedélzetén 3700-an tartózkodnak, azért helyezték karanténba, mert egyik utasánál, aki korábban Hongkongban kiszállt, kimutatták a tüdőgyulladást okozó új koronavírust. Az 56 országból származó utasok és a személyzet tagjai még tíz napig nem hagyhatják el a hajót.

Dél-Koreában csaknem kétszeresére, 620-ra nőtt a koronavírus gyanúja miatt karanténban tartott és folyamatosan vizsgált betegek száma, miközben a megerősített fertőzéses esetek száma továbbra is 24 - közölték szombaton a dél-koreai hatóságok. Január 3. óta 1701 embert vizsgáltak meg az országban koronavírus gyanújával, és 1057-nél a vizsgálat eredménye negatív lett.



Az Egyesült Arab Emírségek azt közölte szombaton, hogy két újabb fertőzést fedeztek fel az országban, így hétre nőtt az esetek száma az emírségekben. Thaiföld hét új fertőzéses esetről számolt be, így a fertőzöttek száma ott 32-re nőtt szombatra.



Kínában pénteken újabb 86 ember halálát okozta az új koronavírus okozta tüdőgyulladás, ezzel 722-re emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma - közölte szombaton a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság.



Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma 24 óra alatt 3399 volt, ami valamelyest kisebb az elmúlt napok adatainál. Ezzel 31 774-re nőtt az ismert fertőzöttek száma.



A 86 halálos áldozatból 81-et az ország középső részén fekvő Hupej tartományból jelentettek (az összesített adat itt 699-re nőtt), ahogy az újonnan azonosított fertőzésekből is 2841-et a tartományból, azon belül 1985-öt Vuhanból, a járvány gócpontjának számító tartományi székhelyről jelentettek.



A december óta tartó járvány eddig 24 953 ismert fertőzést okozott Hupejben, ahol mostanáig több mint 1100 embert gyógyítottak meg és bocsátottak el a kórházakból - tette hozzá a Nemzeti Egészségügyi Bizottság.