Járvány

Koronavírus - Tovább nőtt az áldozatok száma Kínában

Tovább emelkedett az új koronavírus fertőzötteinek és halálos áldozatainak száma Kínában, de a járvány még mindig az ország középső részén fekvő Hupej tartományt sújtja elsősorban - derül ki a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság pénteken közzétett adataiból.



Csütörtök éjfélig országszerte 31 ezer 161 fertőzöttet diagnosztizáltak a járvány kitörése óta, akiknek közel 71 százalékát jelentették Hupej tartományból, míg a szárazföldi Kína többi részén ugyaneddig 9049 fertőzöttről adtak hírt. Péntekre virradóra országszerte 73 új halálesetet jelentettek az egy nappal korábbi adatokhoz képest, miközben a gyógyultak száma 387-tel összesen 1540-re emelkedett.



A Hszinhua kínai állami hírügynökség tudósítása szerint Hszi Csin-ping kínai elnök helyi idő szerint péntek reggel telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel a helyzetről. Hszi arról tájékoztatta amerikai kollégáját, hogy Kína járvány elleni intézkedései fokozatosan pozitív eredményeket hoznak, és hangsúlyozta, hogy országa egészen biztosan képes a járvány legyűrésére. A kínai elnök továbbá arra kérte az amerikai felet, hogy ésszerűsítse a járvány elleni óvintézkedéseit.



A vírus okozta tüdőgyulladás-járvány tavaly decemberben jelent meg Vuhanban, Hupej tartomány székhelyén. A fertőzések gócpontjaként kezdettől egy helyi hús- és halpiacot emlegettek, ugyanis az első fertőzöttek közül sokan a piacon kaphatták el a betegséget, de azóta megerősítették, hogy a legelsőként diagnosztizált fertőzött nem járt a hatóságok által január elején bezárt piacon, így a vírus eredetének kérdésére még nem sikerült egyértelműen pontot tenni.

A járvány mindmáig Vuhant sújtja leginkább, az ország szárazföldi részén azonosított fertőzöttek több mint egyharmadát regisztrálták a január 23-án vesztegzár alá helyezett városban, ahol a betegség halálozási aránya is a legmagasabb: 636 halálozásból ugyanis 478 történt Vuhanban, míg Hupej tartományon kívül a kínai szárazföld többi részén 18 ember halt bele a betegségbe.



Vuhanban csütörtökön elkészült a második olyan kórház, amelyet rohamtempóban építettek fel előregyártott elemekből. Az újabb létesítmény 1600 páciens befogadására alkalmas. Az első ugyanilyen, 1000 beteg számára kialakított kórház hétfőn kezdte meg működését a városban, ahol az enyhébb tünetekkel kezelt páciensek kezelésére egyes meglévő épületeket is egészségügyi központokká alakítottak.



A Hszinhua arról számolt be pénteken Hupej kormányzó-helyettesének, Jang Jün-jennek közlésére hivatkozva, hogy az ország többi részeiről immár 10 596 egészségügyi dolgozót küldtek a tartományba, ugyanakkor további 2250 főre lenne szükség különösképpen a tüdőgondozás, az intenzív ellátás, valamint a fertőző betegségek kezelésének szakterületeiről. Jang elmondta: miközben a tartományi vezetés további segítségért folyamodik a központi kormányzathoz, azt tanácsolta a kórházaknak, hogy ideiglenesen hívják vissza a jó egészségnek örvendő, nyugalmazott orvosokat és ápolókat.