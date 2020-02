Hamarosan eléri a nyílt óceánt a világ legnagyobb jéghegye, amely még 2017-ben szakadt le az antarktiszi Larsen-C selfjégről - olvasható a BBC hírportálján.



Az A68 nevű jégóriás csaknem hatezer négyzetkilométeres volt, amikor levált a selfjégről, és az elmúlt két és fél évben szinte alig veszített tömegéből.



A walesi Swansea-i Egyetem munkatársa, Adrian Luckman szerint azonban a Déli-óceán vize valószínűleg "meg fogja törni" a jéghegyet.



"Nagyon meglepne, ha még sokáig kibírná egyben azután, hogy elhagyja a tengeri jég peremét" - mondta a szakember, aki szerint már az is csoda, hogy a hullámok még nem darabolták jégkockákká az A68-at.



A 2017 júliusában bekövetkezett leválása után a jégkolosszus több mint egy évig vesztegelt a Larsen-C selfjégnél.



Az erős szelek és áramlatok azonban végül északi irányba kezdték sodorni az Antarktiszi-félsziget keleti partvonala mentén, az idei antarktiszi nyáron pedig a jéghegy mozgása drasztikusan felgyorsult.



Az A68 megfigyelése közben a kutatók két újabb jéghegy születésére is készülnek. Egy valamivel több mint 300 négyzetkilométeres jégtömb készül leválni a nyugat-antarktiszi Pine Island-gleccserről, a másik jégborjadzás pedig a kelet-antarktiszi Brunt selfjégnél várható, ahol egy nagyjából 1500 négyzetkilométeres jégóriás van születőben.

#Iceberg #A68 is heading out to new open waters. Ocean swell and warmer temperatures mean inevitable breakup ahead. #Copernicus #Sentinel1 pic.twitter.com/sptrVoJuSb