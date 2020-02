Járvány

Koronavírus - leáll az orosz-kínai vasúti közlekedés

Százharminc orosz állampolgár készül az új koronavírus okozta járvány által leginkább sújtott Hupej tartomány elhagyására - közölte vasárnap a Rosszija 24 hírcsatornával pekingi orosz nagykövetség.



A segítségért folyamodókat az orosz légierő repülőgépei fogják evakuálni. Korábbi bejelentés szerint a műveletet hétfőn és kedden tervezik végrehajtani.



Az orosz védelmi minisztérium vasárnap azt közölte, hogy a kimenekítéshez öt, egészségügyi szakembereket és orvosi felszerelést is szállító gépet vontak össze a távol-keleti katonai körzet egyik repülőterén.



A pekingi orosz képviseletnek vasárnapig a tartományban tartózkodó orosz állampolgárok közül 202-vel sikerült felvennie a kapcsolatot.



Oroszországban pénteki bejelentés szerint két, koronavírussal fertőzött személyt azonosítottak, egyet a Bajkálontúli területen, a másikat Tyumeny megyében. Mindketten kínai állampolgárok.



Oroszország egyébként vasárnaptól felfüggesztette a Kínával kétoldalú megállapodás keretében bevezetett vízummentes turistalátogatásokat és a munkavízumok kiadását.



Vasárnap esti bejelntés szerint hétfőtől teljesen leáll a vasúti személyszállítás is Oroszország és Kína között. Péntektől a Moszkva és a Peking között közlekedő szerelvények kivételével már leállították a kétoldalú vasúti személyforgalmat.



A gépjármű- és gyalogosforgalom elől a múlt héten lezárt orosz-kínai határon szombaton 150, vasárnap pedig 72 Kínában rekedt orosz állampolgár térhetett haza az ideiglenesen megnyitott folyosókon. A távol-keleti Tengermelléki terület hatóságai segítséget ajánlottak fel az ott élő kínai állampolgároknak arra az esetre, ha vissza kívánnának térni hazájukba.



Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök vasárnap elrendelte hogy a 2019-nCoV koronavírus-fertőzést vegyék fel a veszélyes fertőző betegségek hivatalos listájára. A 2004-ben összeállított felsorolás eddig 15 kórt tartalmazott. Közöttük szerepelt egyebek között a HIV, a malária, a tbc, a lépfene, a kolera és a pestis is.



Vlagyimir Putyin orosz elnök egyébként pénteken segítséget ajánlott fel Hszi Csin-ping kínai elnöknek a kór elleni küzdelemben. Tatyjana Golikova, a fertőzés oroszországi terjedése elleni védekezésért felelős miniszterelnök-helyettes közölte, hogy Oroszország egyebek között védőmaszkokat szállít a szomszédos országba, ahol ezekből hiány lehet.