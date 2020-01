Világvége

Koronavírus - Nemzetközi vészhelyzetet hirdetett a WHO

A döntést Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója jelentette be a szervezet vészhelyzeti bizottságának genfi ülését követően. A szakértőkből álló független testület azt követően foglalt állást a nemzetközi vészhelyzet kihirdetéséről, hogy az összegyűlt bizonyítékok szerint már 18 országba terjedt át a vírus.



A testület hangsúlyozta, hogy nem ajánlja kereskedelmi és utazási korlátozások bevezetését - tudósította az Inforádió.



Egyúttal méltatta a kínai hatóságoknak a járvány megfékezésére tett lépéseit. Genfi sajtóértekezletén Tedros úgy fogalmazott, hogy az elmúlt hetekben tanúi lehettek amint kialakul egy példátlan járvány, amelyre ugyanakkor példátlan válaszintézkedések születtek.



"Szeretném leszögezni, hogy ez a bejelentés nem a Kínával szembeni bizalmatlanság kinyilvánítása" - mondta.



"A legnagyobb aggodalmunk az, hogy a vírus átterjedhet gyengébb egészségügyi rendszerrel rendelkező országokra" - tette hozzá.



A WHO 16 független szakértőből álló vészhelyzeti bizottságát a francia Didier Houssin vezeti. A szakértők az elmúlt héten két ízben is úgy döntöttek, hogy nem hirdetnek nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet, miközben több információt kértek Kínától.



A WHO ajánlásokat juttat el a világ minden országába, azzal a céllal, hogy elkerüljék a járványnak a kereskedelmi és utazási forgalom általi felerősödését. Elsősorban a nemzeti egészségügyi hatóságok munkájára vonatkozó ideiglenes ajánlásokat adnak ki, köztük az ellenőrzés és a készültség fokozásáról, valamint a járvány megfékezéséhez szükséges intézkedésekről.



Csütörtökig Kínában 171 ember halt meg és több mint 8200-an fertőződtek meg a tüdőgyulladást okozó nCoV-2019 nevű koronavírussal.



Kínán kívül a járványnak nem volt halálos áldozata, de húsznál több országban már száznál is több beteget tartanak nyilván. Michael Ryan, a WHO vészhelyzeti programigazgatója szerdán azt mondta, ebben a stádiumban még nem lehet pontosan megállapítani a vírus halálozási arányszámát, mivel nem tudni, valójában hány embert fertőzött meg. Ugyanakkor azt mondta, hogy eddig "a bizonyított esetek 2 százaléka halt meg, ami magasnak számít a szezonális influenzához képest".



A szakértő arra figyelmeztetett szerdán, hogy "egy viszonylag kevéssé agresszív vírus is tud sok kárt okozni, ha sokan kapják el".



A WHO eddig nagyon kevés járvány miatt hirdetett ki nemzetközi méretű közegészségügyi szükséghelyzetet. Ilyen volt a H1N1 vírus 2009-ben, a Zika járvány 2016-ban és a Nyugat-Afrikában 2014 és 2016 között, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaságban 2018-ban pusztító ebola-járvány.

A bejelentés akkor történt, amikor a nyilvántartott esetek száma meghaladta a 2002-2003. évi SARS-járvány (súlyos akut légzőszervi szindróma) fertőzöttjeinek számát. A korábbi koronavírus 5327 embert fertőzött meg Kínában. A betegségnek világszerte 774 halálos áldozata volt, közöttük 349 Kínában.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on #2019nCoV https://t.co/hTQam7RWc9 — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020