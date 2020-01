Két fenyegetéssel néz szembe az emberiség

Ismét közelebb került az éjfélhez a Végítélet Órája

A Bulletin of the Atomic Scientists nevű, Nobel-díjas tudósokból álló szervezet úgy döntött, húsz másodperccel közelebb viszi a mutatót a világvégét jelentő éjfélhez a Végítélet Óráján.



A képzeletbeli óra azt hivatott szimbolizálni, mekkora az emberiség megsemmisülésének kockázata. 1947-ben indították, az atombomba létrehozása után, a hidegháború hajnalán. Akkor a mutatója 7 percre állt éjféltől.



Azóta a Bulletin of the Atomic Scientists tudományos és biztonságpolitikai testülete évente állítja előre vagy hátra az óramutatót. Tavaly például úgy döntöttek, nem mozdítanak rajta a 2018-as állásához képest.



Csütörtökön kiadott közleményük szerint most azért lökték előre a mutatót, mert az emberiség egyszerre két óriási fenyegetéssel néz szembe egyszerre.



Egyfelől, hogy a világ országai nem hajlandók felhagyni az üvegházhatású gázok kibocsájtásával, és továbbra is kizsigerelik a Föld fosszilis erőforrásait, amivel "halálos ítéletet mondanak az emberiségre."



Másfelől pedig a nukleáris fegyverek még mindig köztünk vannak, és elkerülhetetlen, hogy egyszer működésbe lépjenek, "legyen az oka baleset, tévedés vagy szándékosság" - mondta az óraátállítás bejelentésén Mary Robinson, A Vének (The Elders) nevű, idős béke- és emberi jogi aktivistákat tömörítő nemzetközi szervezet elnöke, volt ENSZ emberi jogi biztos.



Robert Rosner, a Bulletin tudományos és biztonságpolitikai testületének elnöke hozzátette: súlyosbít a helyzeten, hogy a társadalomban általánossá vált az "információs háború", ami „nehezebbé teszi az igaz elválasztását a hamistól”.