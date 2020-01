Világvége

Három nap alatt épít kórházat Kína - globális katasztrófát okoz a koronavírus?

Kínában már 10 városban függesztették fel a tömegközlekedést a koronavírus miatt és két városban gyakorlatilag karanténban élnek az emberek. Közben megugrott a halálos áldozatok száma.



Immár 800 fölötti a kínai fertőzöttek száma és pénteken 30-hoz közelített a koronavírus okozta, tüdőgyulladást idéző megbetegedés halottainak száma – közölte a kínai Nemzeti Egészségügyi Hatóság.



Az Egészségügyi Világszervezetet hivatalosan szilveszter napján értesítették a 2019-nCoV névre keresztelt vírusról és azóta a kutatók versenyt futnak az idővel, hogy feltárják működését és elkezdjenek dolgozni egy oltóanyagon.



A hétvégén kezdődő kínai újév előtt Kínában és külföldön is megugrott a fertőzések száma, amire a hatóságok azzal válaszoltak, hogy az epicentrum, a dél-keleti, 11 milliós Vuhan mellett a szomszédos és 7 milliós Huankang várost is hasonló módon elzárták a külvilágtól, Hupei tartomány 10 további városában pedig korlátozták a tömegközlekedést.



Ennek ellenére a kínai állami sajtó nem kezeli vezető hírként a fertőzést, szemben a nemzetközi médiával – jegyzik meg tudósítók. A vezető kínai pártlap címlapján például Hszi Csinping elnök újévi köszöntője olvasható, az állami tévéhíradó pedig ötödik-hatodik hírként említette a koronavírust.

A megjelent videók szerint azonban Vuhanban már zsúfoltak a kórházak, a városban pedig barrikádokat állítottak fel.



Az új fertőzöttek között egészségügyi dolgozók is megtalálhatók, ami azt a vélekedést erősíti meg, hogy a vírus emberről emberre is terjed.



Az Egészségügyi Világszervezet válságstábja csütörtöki ülése után még mindig azt mondta: túl korai globális vészhelyzetet hirdetni, Kína esetében azonban ezt megtette. Ahogy a vezérigazgató fogalmazott: „Kína számára már vészhelyzet van, nemzetközi szinten még nincs, de lehet”.



Vuhanban rohamléptekkel építenek egy új, 1000 férőhelyes ideiglenes kórházat a betegek kezelésére. Csütörtökön 45 munkagép jelent meg az új létesítmény helyszínén, a cél, hogy hétfőre már készen álljon - jelentette Szvetnik Endre (London), az InfoRádió tudósítója.



Közben a fertőzés külföldön is felütötte a fejét: a brit hatóságok elmondták, hogy tüdőgyulladás-szerű tünetekkel 14 embert teszteltek és az először említett öt, Vuhanból érkezett ember esetében negatív az eredmény, 9 ember leleteire azonban még várnak.



Emellett Thaiföldön, Vietnamban, Szingapúrban, Japánban, Dél-Koreában, Tajvanon és az Egysült Államokban is regisztráltak nem halálos eseteket.



Az új vírusnak egyelőre nincs ellenszere és három kutatói csapat kezdett munkába, hogy júliusra előálljanak legalább egy olyan vakcinával, amelyet klinikai kísérleten tesztelhetnek – közölte a Járványokra való felkészülést segítő Innovációs Koalíció nevű szervezet.



Egyes szakértők szerint az új vírus nem olyan veszélyes, mint 2002-ben és 2003-ban közel 800 ember halálát okozó SARS és a 2012-ben több, mint 700 embert megölő MERS vírusok.