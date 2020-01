Járvány

Az Egyesült Államokban is diagnosztizálták az első új típusú koronavírusos tüdőgyulladást

Az Egyesült Államok északnyugati tagállamában, Washingtonban diagnosztizálták az első új típusú koronavírusos tüdőgyulladást - jelentette az amerikai média kormányzati tisztségviselőkre hivatkozva.



A páciens egy harmincas éveiben járó amerikai férfi, aki a múlt héten, még az egyes amerikai repülőtereken bevezetett ellenőrzés előtt érkezett vissza a kínai Vuhan városából, ahol a járványszerű megbetegedés kitört.



A beteg nevét nem hozták nyilvánosságra, annyit tudni, hogy a washingtoni Seattle városától mintegy 30 kilométernyire északra fekvő Everett kórházában ápolják. Az orvosok szerint állapota kielégítő, de állandó megfigyelés alatt tartják.



Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) a múlt pénteken közölte, hogy New York és San Francisco város repülőterein - amelyeket közvetlen repülőjáratok kötnek össze Vuhannal - megkezdték a kínai nagyvárosból érkezők alapos vizsgálatát, Los Angelesben pedig e héten kezdődött meg a Kínából érkező utasok egészségügyi szűrése. Mindehhez a CDC száz főből álló orvoscsoportot állított munkába a repülőtereken.



Az amerikai egészségügyi hatóságok közlése szerint a koronavírusok légzőszervi és hastáji megbetegedéseket okoznak, hét ismert altípusuk van. Az atípusos tüdőgyulladás (SARS), illetve a közel-keleti légzőszervi tünetegyüttes (MERS) okozói is koronavírusok, ám a mostani megbetegedések esetében nem ezek valamelyikéről van szó. Az új vírus "viselkedését" és az általa okozott tüneteket egyelőre vizsgálják. A szakemberek feltételezése szerint a betegség cseppfertőzéssel terjed.



Az amerikai sajtó kedden részletesen beszámolt arról, hogy Hongkong, Japán, Dél-Korea és Thaiföld után Tajvanon is megjelent a betegség.



A The Washington Post című amerikai lap információi szerint az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) szerdán tanácskozik a koronavírusos megbetegedések terjedéséről, és várhatóan dönt a közegészségügyi rendkívüli állapot kihirdetéséről.