Környezetvédelem

Elszaporodtak az ezüstkárászok az erdélyi Szent Anna-tóban

Szakemberek szerint meg kell tisztítani az erdélyi Szent Anna-tavat az elszaporodott ezüstkárász-állománytól, az invazív halfaj ugyanis hozzájárult a tó vizének elalgásodásához.



A Szent Anna-tó vízminőségének javítását célzó tervekről a Krónika című napilap közölt összeállítást szerdai számában.



A kutatók szerint az elmúlt tíz évben aggasztó mértékben romlott a vulkáni kráterben kialakult és ezért a víz cseréjére képtelen tó vízminősége. A tóban robbanásszerűen elszaporodtak az algák, úgynevezett vízvirágzás következett be és megváltozott az algák fajösszetétele is.



A változásokat a kutatók két tényezőnek tulajdonítják. Egyfelől az utóbbi évtizedben - elsősorban a fürdőzés következtében - jelentősen megnövekedett a tó nitrogén- és foszfortartalma. Másfelől pedig - valószínűleg szándékos betelepítés következtében - megjelent, majd túlzott mértékben elszaporodott az ezüstkárász (Carassius auratus gibelio) a tóban. Ahová az invazív halfaj bekerül, ott képes felborítani az ökológiai egyensúlyt. Az ezüstkárász ugyanis kieszi a zooplanktonokat, amelyek az algákkal táplálkoznak.



"Ha a halakat eltávolítjuk vagy csökkentjük a mennyiségüket, akkor van esély arra, hogy a zooplankton természetes módon visszaerősödjön és az algákat elkezdje fogyasztani" - idézte a lap Imecs István halbiológust, aki szerint a krátertóban semmilyen halfajnak nincs helye.



Máthé István, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) biomérnöki tanszékének docense szerint a vízben az elmúlt három évben megjelent egy zöld alga és mára már ez uralja a tavat a korábbi barna alga helyett. A zöld alga már a hóolvadást követően elszaporodik és jelenléte következtében zöldült be a Szent Anna-tó korábban kék vize.



A Szent Anna-tóban 2018 nyarától tiltották be a fürdőzést a vízminőség óvása érdekében. Az intézkedés abban a tervben szerepelt, amelyet a Natura 2000-es környezetvédelmi terület gondnoka, az Ecos Club Kft. nyújtott be a román környezetvédelmi minisztériumhoz. A terv a tárca jóváhagyásával és a román hivatalos közlönyben történt 2017 decemberi közléssel vált hatályossá.