Ausztrália

Melbourne levegője a legrosszabb a világon

Ausztrália második legnagyobb városában, Melbourne-ben és Victoria állam egyéb részein a legrosszabb a levegő minősége az egész világon a bozóttüzek miatt keletkezett füst és por okán.



Melbourne-ben sorozatban második nap nyilvánították veszélyesnek a város levegőjét, és délutánra a világ legrosszabb adatait mérték a városban az IQ Air Quality Visual adatai szerint, amely globális levegőminőségi adatok összesít.



A füst és a por miatt az ausztrál nyílt teniszbajnokság edzőmérkőzéseit is le kellett fújni, és a selejtezőket is elhalasztották. A bozóttüzek füstje miatt több tűzjelző is megszólalt a városban.



A hatóságok arra kérték az embereket, hogy ha tehetik, ne menjenek ki a szabadba, mert a levegő jelenleg még a teljesen egészséges emberek számára is veszélyes. Dean Stewart a helyi meteorológiai intézettől azt tudatta, hogy szerdán várhatóan délnyugati szél érkezik a városba, amely némileg javít majd a helyzeten.

NSW bushfire smoke has blanketed #Melbourne. But now is not the time to talk about climate change, hey? pic.twitter.com/cwypU5iNpr — Michael Bell (@Xtrackka) 2019. december 20.