Katasztrófa

Sztárok és hírességek fogtak össze az ausztrál tűzvész áldozataiért

Filmsztárok, popsztárok és a brit királyi család támogatásával eddig már több millió dollár gyűlt össze az ausztrál tűzvészek okozta katasztrófa áldozatai, a tűzoltók és a vadon élő állatok menedékhelyei számára. 2020.01.06 15:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nicole Kidman ausztrál filmcsillag vasárnap 500 ezer dollárt adományozott családja nevében az új-dél-walesi tűzoltóságnak. A színésznő a szilvesztert Sydney-ben töltötte, erről egy képet is posztolt Instagramján, amelyen férjével, Keith Urban zenésszel a Harbour Bridge előtt állnak.



A tüzek miatt az ausztrál nagyváros levegője az utóbbi hetekben nagyon szennyezett lett, a füst beterítette az egész metropoliszt.



Szombaton II. Erzsébet brit királynő unokáihoz, Vilmos és Harry herceghez csatlakozva hangsúlyozta, hogy mennyire megrázta őket a természeti katasztrófa. Köszönetüket tolmácsolták a tűzoltóknak, akik életüket kockáztatva küzdenek a lángokkal, hogy életeket mentsenek.



Celeste Barben ausztrál színésznő, humorista, akinek családja a tűzvész sújtotta Eden mellett él az ország délkeleti partvidékén, valamint Pink és Iggy Azalea popsztárok szintén anyagi támogatást ajánlottak fel a tűzoltók és állatmenhelyek javára. Pink 500 ezer ausztrál dollárt ígért, Azalea pedig, aki Sydney-ben született és Új-Dél-Wales északi partjainál, Mullumbimbyben nőtt fel, százezer ausztrál dollárt gyűjtött egy helyi vadmenedék számára.



A közösségi médiában hatalmas követőtáborral rendelkező Barben a GoFundMe adománygyűjtő oldalon vasárnapig 20 millió ausztrál dollárt gyűjtött össze az új-dél-walesi tűzoltóságnak.



Az ausztrál sztárok közül Russell Crowe már novemberben 200 ezer ausztrál dollárt ajánlott fel, miután a lángok Sydney-től 550 kilométerre északra fekvő birtokát fenyegették.



Ashleigh Barty, a világranglista első helyén szereplő teniszjátékos a 250 ezer amerikai dollár összdíjazású, hétfőn kezdődő brisbane-i nemzetközi torna nyereményét is felajánlotta, ha nyer.



A múlt héten pedig Nick Kyrgios ausztrál teniszező fogadta meg, hogy ahány ászt szervál, annyiszor 200 dollárt ad a tűz elleni küzdelemre. Ehhez a kezdeményezéshez játékostársai, John Millman és Alex de Minaur is csatlakoztak, majd a román Simona Halep és a cseh Petra Kvitová is támogatását ajánlotta fel.



Az ausztrál teniszszövetség január 15-re jótékony célú teniszgálát is hirdetett, amelyen várhatóan a világ legjobb teniszezői játszanak majd. A szeptember óta országszerte pusztító tüzek miatt eddig hatmillió hektárnyi terület égett le. A katasztrófának eddig 24 halálos áldozata volt.