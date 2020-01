Megégett kenguru kért segítséget - egy fiatal fiú hűtötte le és itatta meg

Megható fotókat tett közzé az ausztrál Daily Mail. A felvételeken jól látható, amint egy kenguru éppen segítséget kér a pusztító ausztrál tüzeknél. Az erszényes állat komoly égési sérüléseket szenvedett, teste szinte izzott, mielőtt a tinédzser megitatta és lelocsolta volna.



Rengeteg állat pusztult el a természeti katasztrófában, egy halálra égett kengurut egy kerítésen fennakadva találtak meg. A jelenleg is lángoló területek jelentős része nincs ellenőrzés alatt, az állatok menekülnek, az embereket hadihajókon menekítik. Félmilliárd állat elpusztult, aki még él, az éhezik és szomjazik, valamint égési sérülésektől szenved. Nem csoda, hiszen 2019 volt a legmelegebb év Ausztráliában a feljegyzések kezdete óta.

We know things are bad when wildlife comes to us for help. It's stinking hot across most of the east coast of Australia today. 😔@_AnimalAdvocate @RobRobbEdwards @AnimalNsw2015 @AnimalsAus https://t.co/oAT9eQWkoY