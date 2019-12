Döbbenet: átcsaptak a bozóttűz lángjai egy legénységgel teli ausztrál tűzoltó rohamkocsin - videó

Rémisztó felvételt tett közzé az egyik új-dél-walesi tűzoltóegység a Twitteren arról, hogyan csapott át a rohamkocsijukon a ángok a már egy tucat halálos áldozatot követelő bozóttűzben.



A felvételen jól látható, ahogy a Nowrától délre dolgozó tűzoltók túlságosan közel kerülnek a lángokhoz. A videóhoz tartozó leírás szerint a legénység a rohamkocsiban vészelte át, amíg átcsapnak felettük a lángok.



A tűzvész annyira gyorsan terjed, hogy hétfőn már evakuálni sem tudták a tűzgyűrű fogságába esett embereket, mert a lángok elzárták a főbb útvonalakat is, ezért sokan a strandokra menekültek, hogy így húzódjanak biztonságba.

The crew from Fire and Rescue NSW Station 509 Wyoming recorded this video showing the moment their truck was overrun by the bushfire burning South of Nowra. The crew was forced to shelter in their truck as the fire front passed through. #NSWFires #ProtectTheIrreplaceable pic.twitter.com/Hb0yVrefi9