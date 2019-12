Baleset

Negyed évszázada nem látott sáskajárás pusztít Szomáliában

hirdetés

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) közlése szerint 25 éve nem volt olyan súlyos vándorsáska-invázió Szomáliában, mint amilyen most pusztít az országban, a a fertőzés ráadásul tovább terjedhet, Etiópiát pedig már most is érinti - írja az MTI.



Az egyiptomi vándorsáskák mintegy 70 ezer hektárnyi területet tettek tönkre Szomáliában és a szomszédos Etiópiában, veszélyeztetve mindkét ország élelmiszerellátását és a mezőgazdaságból élők megélhetését.



Egy raj átlagosan akkora területet pusztít el, amely évente 2500 ember táplálékát biztosítaná. A Szomália nagy részére jellemző konfliktusok és káosz miatt a sáskákat ráadásul repülőkkel nem lehet irtani, így a FAO intézkedéseinek rövid távú hatása meglehetősen korlátozott.



Idén 3000 kilogramm tőtippant és kukoricát kellett volna termelnem, a vándorsáskák és az idő előtti esőzések miatt azonban csak 400 kilogramm kukoricát és 200 kilogramm tőtippant termeltem. Ez arra sem elég, hogy a családomat ellássam - mondta Ashagre Molla, az etiópiai Woldiában, a fővárostól 700 kilométerre északkeletre lévő Amhara régióban élő, hétgyerekes farmer, hozzátéve, hogy egyelőre semmilyen segítséget nem kapott a kormánytól.



Az egyiptomi vándorsáskák inváziója sokkal súlyosabb, mint ahogyan azt a FAO korábban felmérte és még súlyosabbá tették a szokatlanul heves esőzések és áradások Kelet-Afrikában, amelyek több száz embert öltek meg az elmúlt hónapokban. A szakértők szerint a klímaváltozás felelős az időjárási minták gyors változásáért a régióban.