A tengeri ökoszisztémák védelme érdekében fokozott szakpolitikai fellépésre van szükség

Az éghajlatváltozás világszerte közvetlen egzisztenciális veszélyt jelent az óceánokban és a tengerekben található valamennyi életformára nézve, ezért a tengeri és a part menti ökoszisztémák védelme érdekében kormányzati szinten fokozott szakpolitikai fellépésre van szükség - rögzítette állásfoglalásában az Európai Unió Tanácsa kedden



Az uniós tanács állásfoglalásában jelentős aggodalommal állapította meg, hogy az európai regionális tengerek felmelegedésének üteme az átlagosnál gyorsabb.



"Azonnali fellépésre van szükség az óceánjainkat, tengereinket és part menti területeinket fenyegető egyre fokozódó veszélyekkel szemben" - fogalmaztak.



Az uniós tanács felkérte az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan szakpolitikai megoldásokat, amelyek válaszul szolgálnak az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) által a változó éghajlat összefüggésében az óceánról és a krioszféráról szóló új különjelentésben megfogalmazott aggasztó megállapításokra.



Azt is hangsúlyozták, hogy fontos a tengeri erőforrások fenntartható hasznosítása, valamint az óceánokhoz, tengerekhez és tengerpartokhoz kapcsolódó olyan gazdasági ágazatok szerepe, mint a halászat, a tengeri szállítás és a megújuló forrásból származó tengeri energia.



Fokozott koordinációra van szükség a tenger védeleméért, ideértve az északi-sarkvidéki meteorológiai és oceanográfiai együttműködést is - emelte ki.



Figyelmet kell kapnia az Északi-sarkvidék, valamint a legkülső régiók és a tengerentúli országok és területek védelmének, mivel ezek különösen kiszolgáltatottak az éghajlatváltozással szemben. Törekedni kell a tengeri hulladék csökkentésére, a műanyaghulladékot és a mikroműanyagokat is beleértve. Biztosítani kell az óceánok egészségét és ellenálló képességét, védeni a sérülékeny tengeri és part menti ökoszisztémák biológiai sokféleségét, valamint meg kell erősíteni a kutatás és az óceántudományt - szögezték le.