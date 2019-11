Időjárás

Továbbra is kritikus a helyzet Stájerországban a rendkívüli időjárás miatt - videó

hirdetés

Továbbra is kritikus a helyzet Ausztria második legnagyobb tartományában, Stájerországban a rendkívüli időjárás, a havazás, illetve a nagymennyiségű eső miatt.



A Stájerországban található Stadl-Predlitz településen hétfőre virradóra a fenyegető földcsuszamlások és a nagy mennyiségű talajvíz miatt ötven embernek kellett elhagynia otthonát. A körzetet katasztrófaterületté nyilvánították. A község kisvasútja sem működik; a sínekben több száz méteres szakaszon jelentős kár keletkezett.



Stájerország Murau kerületében múlt szerdán vált kritikussá a helyzet, a kidőlt fák villanyvezetékeket szakítottak le, így háztartások maradtak áram nélkül. Stadl-Predlitzben és környékén a tűzoltók 36 órán át megszakítás nélkül teljesítettek szolgálatot, hogy felszámolják a károkat.



Tirol egyes részeiben a nagyfokú lavinaveszély miatt is 4-es fokozatú riasztás van érvényben. Kelet-Tirolban továbbra is feszült a helyzet az elmúlt napokban lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt; hétfőn még 1.900 háztartás volt áram nélkül. Helikopterekkel mérték fel a károkat, és tisztították meg a fák ágat a rájuk nehezedő hótól; az iskolák egy részében pedig folytatódott a tanítás.



Ausztria nyugati és déli részében több szakaszon nem közlekedtek a távolsági, illetve a helyi vonatok. A Mallnitz és Böckstein közötti alagutat lavinaveszély miatt lezárták az autóforgalom elől. Lienz és az olaszországi San Candido/Innichen között továbbra sem közlekednek a vonatok; mivel a felső vezetékek mellett a sínpálya is jelentős károkat szenvedett. Az osztrák vasúttársaság (ÖBB) tájékoztatása szerint a kelet-tiroli Drau-völgyben a vasúti közlekedés november végéig szünetel.



A meteorológiai szolgálat (ZAMG) ismét havazást jósolt Ausztria déli részében; de szerdától várhatóan ismét enyhül az idő. Az elmúlt három napban Karintia északi, Tirol déli, valamint Salzburg tartomány déli részében helyenként két-háromszáz milliméteres csapadék is felhalmozódott; ekkora mennyiségű csapadék Lienz térségében például csak fél évszázadonként fordul elő.

