Kiszáradtak az erdőspusztai tavak - videó

Szinte teljesen kiszáradt az Erdőspuszta természetvédelmi területén található, egykor horgásztóként is működő két víztározó, a Fancsika I. és a Fancsika II. A vízhiány és az emberi hanyagság miatt több ezer hal elpusztult.



A tavak életét részletesen dokumentáló Erdőspusztai Horgász és Turisztikai Portál itt számolt be a két tó jelenlegi állapotáról.



Az utóbbi hónapokra jellemző aszály miatt nem gyűlt össze annyi víz a dél-nyírségi vízgyűjtő területen, hogy eljusson a Fancsika I.-ig, így a tó nyáron teljesen kiszáradt, mára pedig a Fancsika II.-t is elvesztették Erdőspuszta természeti értékei közül (1995 óta harmadjára).



„Szomorú ez azért is, mert a fancsikai-tórendszeren és azok feltöltő tavain kívül Debrecen keleti vonzáskörzetében semmilyen jelentősebb méretű vízfelület nem található” – írja az Erdőspusztai Horgász és Turisztikai Portál.



Mint kiderült, a pár kilométerrel arrébb található Hármashegyi-tó is hasonló sorsa juthat az Élő bolygónk szerint.