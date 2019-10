Környezetvédelem

Az olaszok lazán megoldották: tészta szívószálra cserélték a műanyagot

Az olaszok tészta szívószállal oldották meg az egyik legnagyobb műanyagszennyezést. A megoldás nagyon népszerű, egyre több bárban találkozni vele. 2019.10.10 13:54 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az egyszer használatos műanyag termékeket - köztük a műanyag szívószálak használatát - 2021-től betiltják az Európai Unió egész területén. Ezért minden nemzet rá van kényszerülve, hogy kitaláljon valami környezetbarát megoldást.



A pizza és pasta hazájában mi másból is készülnének a környezetbarát szívószálak, mint tésztából. Egyre több bárban lehet találkozni velük, és nagyon népszerűek - jelentette az Impress Magazin.



Az ötletet az olaszok természetesen a sajátjuknak tartják, de az az igazság, hogy néhány hónapja már londoni cég is árul hasonlót Angliában, Belgiumban és Írországban "Stroodles" néven. Az elnevezést az angol tészta és a szívószál szavakból kreálták.



A tészta szívószál előnye, hogy nincsen semmiféle mellékíze, kellően kemény, viszont csak hideg italokhoz lehet használni, és maximum egy órát bírnak. A cég vezetője szerint azonban ennyi idő bőven elég ahhoz, hogy valaki elszürcsöljön egy limonádét vagy koktélt.



A búzalisztből és vízből készült, szívószálak élelmiszernek minősülnek. Használat után az ételmaradékokkal együtt a komposztba kerülhetnek, és1-2 nap alatt teljes mértékben lebomlanak, így egyáltalán nem szennyezik a környezetet.



Jelenleg már több alternatíva is megjelent meg a piacon. A papír szívószálak népszerűnek tűntek, de végül nem arattak osztatlan sikert, ráadásul a lebomlási idejük is legalább egy hónap.



Magyarországon is többféle lehetőség közül választhatunk, ha környezetbarát szívószálat szeretnénk használni. Néhány hónapja itthon is megjelent a vadfű szívószál, ami tartósabb, és jobb minőségű, mint a papír vagy a tészta, és meleg italokhoz - forró csokihoz, kávéhoz - is lehet használni.