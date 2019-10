Világvége

Beüzemelték a gigantikus óceániszemétgyűjtőt - videó

Megkezdte a műanyag hulladék begyűjtését a Csendes-óceánon egy holland feltaláló lebegő szemétszedője, a System 101 nevű berendezés, amelynek egy évvel ezelőtti tesztüzeme kudarccal végződött. 2019.10.03 14:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

In case you missed it, here is a short recap of our announcement today. pic.twitter.com/bGhrkty5W6 — The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) 2019. október 2.

Boyan Slat, a The Ocean Cleanup projekt alapítója szerdán Rotterdamban sajtóértekezleten jelentette be, hogy a módosított berendezés "begyűjtötte az első plasztikot" a Kalifornia és a Hawaii-szigetek között félúton elterülő gigantikus - Franciaországnál háromszor nagyobb - csendes-óceáni szemétszigeten, ahova a tengeri áramlások sodorják össze a hulladékot.



Slat hangsúlyozta, hogy a sikertelen tesztüzem után partra vontatott és kijavított berendezés "minden méretosztályú" műanyaghulladékot képes begyűjteni, beleértve a mikroplasztikot is. Hangsúlyozta, hogy a konstrukció működőképes, megvalósíthatónak tűnik a terv a tengeri szemét begyűjtésére.



A szerkezetet 2018. október elején vontatták ki a San Franciscó-i-öbölből a Great Pacific Garbage Patchhez (GPGB) a vízen lebegő műanyaghulladék összegyűjtésére, a próbaüzemet október 17-én kezdte meg. Decemberre kiderült, hogy a hulladékbegyűjtő nem a tervek szerint működik, megfogja a műanyagot, de nem tartja meg, emellett levált belőle egy 18 méteres szakasz.



Az U-alakú rendszer egy 600 méter hosszú, a víz felszínén lebegő műanyag csőből és egy 3 méter mélyen a víz alá merülő fésűszerű filterből áll. A filter által kiszűrt szemetet hajók szállítják a partokra, az első adagot várhatóan decemberben, az első fázis után.



A konstruktőrök becslései szerint az örvénylő áramlatok természet adta energiáit kihasználó tengeri takarítógép 1,8 milliárd műanyagdarabot gyűjthet össze.



A 25 éves feltaláló elmondása szerint már terveznek egy nagyobb és emberi közreműködés nélkül hosszabb ideig működni képes takarítógépet is.



A projekt keretében a "nagy csendes-óceáni szemétsziget" felét szeretnék eltakarítani öt éven belül.



A Boyan Slat által hét éve megálmodott projektet cégek, egyetemek mellett a holland kormány támogatja.