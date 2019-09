Világvége

Sikerült eloltani az összes erdőtüzet Oroszországban - egyelőre

hirdetés

Eloltották az összes erdőtüzet Oroszországban - közölte a légi oltásért felelős szolgálat, az Avialeszoohrana sajtóosztálya hétfőn.



A szolgálat szerint egy nap alatt hét erdőtüzet fojtottak el 94 hektáron. Az Interfax hírügynökség azt írta hétfőn, hogy Oroszország 85 régiójából 79-ben tűzveszélyes időszak van. Rendkívüli állapot sehol nincs érvényben, de 31 régióban rendkívüli tűzvédelmi készültséget vezettek be.



Oroszországban, ahol a szibériai és távol-keleti területeken a nyáron több mint 3 millió hektárnyi erdőt borítottak el a lángok, júliusban négy régióban rendkívüli állapotot hirdettek.



Vlagyimir Putyin orosz elnök elrendelte, hogy az oltásban a fegyveres erőket is vessék be, amihez amerikai hivatali partnere, Donald Trump július 31-én felajánlotta az Egyesült Államok segítségét.



A katasztrófa főleg a lakatlan területeket sújtotta, de a füst mintegy 800 orosz települést ért el, köztük olyan városokat, mint Novoszibirszk, Krasznojarszk és Csita.