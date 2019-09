Időjárás

Nézze meg, mit hagyott maga után az áradás - videó

Halálos áldozatokat is követelt a rossz időjárás Spanyolország dél-keleti részén. A tűzoltók a valenciai régióban több helyszínen sikeresen mentettek ki elsodort gépjárművekben rekedt embereket, például Dénia városában is, ahol tornádó döntötte le egy sportcsarnok egyik falát és megrongálta a tetőszerkezetet is.



"Az elmúlt száz év legnagyobb esőzése" - mondta újságíróknak Jorge Rodríguez, a valenciai Ontinyent település polgármestere, ahol 24 óra alatt négyzetméterenként 297 liternyi csapadék hullott le.



A Clariano folyó kiöntött medréből és épületeket öntött el, emiatt több ház lakóit evakulták. A rossz idő miatt kikötőket, autóutakat és vasúti szakaszokat is le kellett zárni.

Ez maradt az egészből