Vagy csak a szokásos...

Megmenekül Amazónia?

hirdetés

Százmillió dolláros befektetési alapot hoz létre Amazónia biodiverzitásának megőrzésére az Egyesült Államok és Brazília - ebben állapodott meg pénteki washingtoni tárgyalásain Michael Pompeo amerikai és Ernesto Araújo brazil külügyminiszter.



Morgan Ortagus amerikai külügyi szóvivő a tárgyalások után kiadott közleményében arról tájékoztatott, hogy a két külügyminiszter útjára indította a stratégiai partnerségnek szentelt párbeszédet, és megállapodtak abban, hogy létrehoznak egy, 11 éves időtartamra szóló százmillió dolláros befektetési alapot Amazónia biodiverzitásának megőrzésére.



Egy héttel ezelőtt hét térségbeli ország - Brazília, Kolumbia, Bolívia, Ecuador, Peru, Suriname és Guyana - kötött megállapodást Amazónia védelmére, megelőzendő az erdőtüzeket és az esőerdő megsemmisülését. Eszerint összehangolják katasztrófavédelmi tevékenységüket és Amazónia műholdas megfigyelését, újraerdősítési és oktatási programokat indítanak, jobban bevonják a fenntartható fejlődés kialakításába az őshonos közösségeket, és fellépnek az illegális bányászat ellen is.



Amazónia brazíliai részén - amelyen az őserdő 60 százaléka található - az idén 83 százalékkal nőtt a tüzek száma a tavalyi év azonos időszakához képest a hivatalos brazil adatok szerint. Az utóbbi hetekben Bolíviában is sok tűz pusztított. A brazil kormány előzetes adatai szerint az erdőirtás mértéke is jelentősen nőtt a tavalyihoz képest, immár a negyedik egymást követő hónapban.



Jair Bolsonaro brazil elnök a minap közölte, hogy az ENSZ-közgyűlés szeptemberi ülésszakán vitatná meg az amazóniai erdőtüzek ügyét. António Guterres ENSZ-főtitkár pedig felvetette, hogy szeptember 20-23. között rendezzenek az amazonasi helyzetnek szentelt találkozót az ENSZ-közgyűlés ülésszakán.