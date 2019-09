Forgószél

Holttestek a vízben, menekülnek a Bahamákról

Százakat, ha nem ezreket tartanak nyilván továbbra is eltűntként a Bahamák északi szigetein, ahol a héten végigsöpört a legerősebb, 5-ös erősségű Dorian hurrikán, írja a Reutersre hivatkozva az MTI.



A Bahamákat valaha sújtó legerősebb hurrikán a Great Abaco és a Nagy-Bahama szigeteken pusztított, teljes kerületeket tarolt le és kulcsfontosságú infrastruktúrákat tett tönkre, köztük repülőtéri leszállópályákat és egy kórházat is. Az ENSZ szerint a Bahamai Közösségben mintegy 70 ezer ember szorul közvetlen segélyre.

Tisztségviselők szerint várhatóan ugrásszerűen meg fog nőni a halálos áldozatok száma a mostani harmincról, mert egyre több holttestre bukkannak most is a romok alatt és a vízzel borított területeken. A szigetek körül uralkodó kaotikus állapotok viszont akadályozzák a légi és a vízi közlekedést, így a mentést is.



Az emberi sérülések többsége törés, fejsérülés, trauma és kiszáradás. Számos észak-bahamai klinikát elöntött a víz, emiatt képtelenek sérülteket fogadni, a szigeteken pedig nincs elegendő működő mentőautó ahhoz, hogy tábori kórházba vagy elsősegélynyújtó állomásra szállítsák őket.

Pénteken több százan gyűltek össze Great Abaco-sziget kikötőjében, hogy elvigyék őket hajókkal, írja az AP beszámolója. A helybeliek szatyrokban és bevásárlókocsikban pakolták fel a még menthető ingóságaikat.



Néhányan már nem sokkal csütörtök éjfél után megkezdték a sorban állást, hogy átjuthassanak a fővárosba, Nassauba, ahonnan nagyobb eséllyel utazhatnak tovább. Egyikük arra panaszkodott, hogy Great Abaco szigetén nincs élelem, nincs víz, holttestek úsznak a vízben, és az emberek nemsokára megbetegszenek.



Egyelőre nincs kormányzati szinten szervezett kimenekítés, de a bahamai védelmi erők egyik kompja fel tudott venni még 160 embert a saját munkatársaikon kívül. A tömeg nyugodtan várakozott, miközben a tengerészek felengedték a fedélzetre először a nőket és a gyermekeket, majd utánuk a férfiakat is.