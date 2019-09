Hurrikán: így néz ki az űrből a szörnyeteg

Az Amerikai Egyesült Államok partjaihoz közelít a Dorian nevű gigantikus hurrikán, amely a szezon idei első komolyabb forgószele. A ciklon várhatóan szeptember 2-án éri el Floridát úgy, hogy már vasárnap elérte a legmagasabb kategóriát: az óránként 285-300 kilométeres sebességű széllel süvítő vihar 7-8 méter magasra korbácsolta fel a tenger hullámait. A ciklonról a NASA is közölt képeket. Az alábbit a Nemzetközi Űrállomás (ISS) rögzítette, amint a vihar az Atlanti-óceán fölött kavarog:

Feast your eyes on this full day 1-min resolution GOES-16 visible animation of #Hurricane #Dorian as it rapidly intensified from a Category 2 (90kt) to Category 4 (120kt) hurricane today.



Incredible "stadium effect" with the #eyewall at the end of the animation. So mesmerizing. pic.twitter.com/RZGXA9JD1Y