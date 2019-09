Forgószél

Dorian hurrikán - Imádkozzunk a Bahamákon élőkért

A Bahama-szigetek történetének legpusztítóbb hurrikánjává erősödött vasárnap a Florida felé közelítő Dorian.



Az óránként 285-300 kilométeres sebességű széllel süvítő vihar vasárnap este 7-8 méter magasra korbácsolta fel a tenger hullámait. Az amerikai televízióknak a bahamai helyi tévétől származó tudósításai arról tanúskodnak, hogy a vihar hajókat fordított fel, háztetőket szakított le, s egyes negyedeket földig tarolt.



A miami székhelyű amerikai Országos Hurrikán Központ katasztrofálisnak minősítette az ötös erősségű vihart, amely elsőként a Bahamák észak-nyugati részén fekvő Abaco-szigetekre csapott le, s az Atlanti-óceán eddigi legpusztítóbb, 1935-ös hurrikánjához hasonlította.



Hubert Minnis, a Bahamai Közösség miniszterelnöke pedig úgy fogalmazott: "Olyan vihar tört ránk, amilyennel a Bahamák történetében még nem találkoztunk". A kormányfő kijelentette: "Ez életem legszomorúbb napja."



"Imádkozzunk a Bahamákon élőkért" - írta vasárnap esti Twitter-bejegyzésében Donald Trump amerikai elnök, aki a hurrikán miatt mondta le lengyelországi látogatását, és Washingtonból követi a fejleményeket. A katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) rendszeresen tájékoztatja őt a hurrikánról.

INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - #NOAA42 Kermit flies through Category 5 Hurricane #Dorian on 09/01/19 morning mission (credit: Ian Sears, NOAA). Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA pic.twitter.com/iclEmItCtb — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) 2019. szeptember 2.

A szakértők szerint a lassan mozgó vihar szokatlanul hosszan, 24 órán keresztül tartózkodik a karibi térségben, és előrejelzéseik szerint hétfőn este csap le Floridára.



A vasárnapi délután kiadott előrejelzések egyelőre nem változtak: a vihar irányt változtatott, és elkerülve Florida belső vidékeit, a partvidéken söpör végig. Floridában, Georgiában és Észak-Karolinában már rendkívüli állapot van, Dél-Karolina kormányzója, Henry McMaster pedig vasárnap este hirdetett ki rendkívüli állapotot.



"A vihar erőssége és kiszámíthatatlansága kötelez bennünket arra, hogy minden eshetőségre felkészüljünk" - fogalmazott közleményében McMaster.



Ron DeSantis, floridai kormányzó ismételten óvatosságra intette a déli államban élőket, megismételve, hogy a néhány megyére elrendelt kötelező evakuálásnak mindenki tegyen eleget, mert a hurrikán életveszélyesnek ígérkezik.



Kötelező evakuálást rendelt el a part menti 6 megyében Brian Kemp, georgiai kormányzó is.



A közép-floridai Orlandóban lévő Disneyworld szórakoztatóparkot hétfőn hajnalban lezárják, miként a város nemzetközi repülőtere is hétfő hajnaltól zárva marad. Hétfőtől Fort Lauderdale nemzetközi légikikötője sem indít és nem is fogad járatokat.



A meteorológusok arra számítanak, hogy a Dorian érintheti a Georgiával nyugat felől szomszédos Alabamát is.

Sun setting on #Dorian earlier this evening as it continues its slow crawl west through The Bahamas. pic.twitter.com/8VbIVSyAWu — John Kassell (@JPKassell) 2019. szeptember 2.