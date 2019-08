Világvége

Júliusban is szokatlanul meleg és száraz volt az időjárás Németországban

Júliusban is a sokévi átlagnál melegebb és szárazabb volt az időjárás Németországban, és új melegrekordot is hozott a hónap - áll a német szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) havi jelentésében.



A hőség az utóbbi 31 napban "új dimenziókat ért el" Németországban, az idei július így "bekerül a meteorológiai történelemkönyvekbe" - emelte ki a DWD.



A hónap első felében az ország legnagyobb részén kellemesen meleg volt, július második fele viszont "kolosszális hőséget" hozott. Az átlaghőmérséklet 18,9 Celsius-fok volt, ami 2 fokkal haladja meg a sokévi júliusi átlagot.



Főleg az ország nyugati részén dőltek meg a rekordok, méghozzá sorozatosan. Három napon keresztül mértek 40 fok feletti napi csúcshőmérsékletet, és két nap alatt kétszer dőlt meg a melegrekord. Az új történelmi csúcsot, 42,6 Celsius-fokot a holland határ térségében fekvő Lingen melletti mérőállomáson regisztrálták július 25-én. Egy nappal korábban 40,5 fokos rekordot mértek, szintén a holland határnál, Geilenkirchenben. Az előző történelmi csúcs a Bajorország tartományi Kitzingenben 2015-ben regisztrált 40,3 Celsius-fok volt.



Júliusban a Németország több régióját csaknem másfél éve sújtó aszály is folytatódott. Az országos havi csapadékátlag négyzetméterenként 55 milliméter volt, ami 31 százalékkal elmarad a 78 milliméteres sokévi átlagtól. A legnagyobb szárazság Szász-Anhalt tartományban volt, ahol a megszokott 52 milliméter helyett 30 milliméter csapadék hullott négyzetméterenként.



A napsütéses órák száma 235 volt, 13 százalékkal haladta meg a sokévi átlagot jelentő 212 órát. Saar-vidék volt a legnaposabb tartomány, helyenként 310-nél is több napsütéses órát regisztráltak. A legkevésbé napos az Északi-tenger partvidéke volt, ahol helyenként 170 alatt maradt a napsütéses órák száma.