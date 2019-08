Állatvédelem

Törvény által biztosított jogokat követelnek a jaguároknak

Az amerikai kontinens legnagyobb macskaféléjének természetes élőhelye egykor egészen a Grand Canyonig terjedt, mára azonban a nyugati félteke egészén csökken a populáció. 2019.08.02 07:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"Nem embereket" megillető alapvető jogokat követelnek a dél-amerikai jaguároknak argentin környezetvédők. Az amerikai kontinens legnagyobb macskaféléjének természetes élőhelye egykor egészen a Grand Canyonig terjedt, mára azonban a nyugati félteke egészén csökken a populáció.



Argentínában egyenesen a kihalás szélére került a jaguár, mivel élőhelyein szójaföldeket és szarvasmarha-telepeket alakítottak ki. A helyi nemzeti parkokért felelős hatóság szerint mára kevesebb mint 250 egyed maradt az országban, és mindössze 20 állat él a Gran Chaco vidék argentínai részén.



A Greenpeace környezetvédő szervezet argentínai részlegét képviselő ügyvédek július közepén amellett érveltek az argentin legfelsőbb bíróságon, hogy az ország ismerje el a faj egészét megillető jogokat. "Amennyiben törvény által előírt jogok illetik meg az élettelen vállalatokat, akkor miért ne illetnék meg ugyanezek a jogok a nagyon is élő természet egyik faját" - mondta Enrique Viale ügyvéd.



Argentínában 2016-ban született precedens értékű döntés egy hasonló ügyben. A 29 éves szumátrai orangután, Sandra ügye nagy visszhangot kapott a világsajtóban, mivel az emberszabású majmot, amely akkor egy Buenos Aires-i állatkertben élt, egy bíróság "nem emberi személynek" ismerte el, akit jogtalanul fosztottak meg szabadságától. A döntés alapján az orangutánt megilletik egy "nem emberi személy" alapvető jogai - emlékeztetett a The Guardian című brit lap honlapja.



A Greenpeace Argentina most hasonló státuszt követel a jaguárok dél-amerikai populációjának.



Az ügyben négy észak-argentin tartomány - Salta, Chaco, Santiago del Estero és Formosa - érintett, ahol féktelen erdőirtás zajlik a genetikailag módosított szójabab két évtizeddel ezelőtti bevezetése óta. Az argentin gazdaság nagymértékben függ a szójababtól, amely az ország exportjának 31 százalékát adja.



Az erdészeti törvény ellenére, amely különböző kategóriákra - nem irtható, vegyes használatú és művelhető - osztja fel az argentin erdőségeket, a tartományi hatóságok közbenjárásával a térségek megjelölése sajnos gyakran változik.



Keresetében a Greenpeace erdőirtási tilalmat követel a Gran Chaco argentínai részén. A Bolívia, Paraguay, Argentína és Brazília területét is érintő, száraz erdőségekkel borított Gran Chaco mélyföld területe csaknem 12 millió hektárral csökkent az elmúlt 35 évben.



Egy közelmúltbeli tanulmány szerint a természetes élőhelyeik elvesztése nyomán a Gran Chaco vidék madarainak 50 százaléka, emlőseinek 30 százaléka ki fog pusztulni a következő 10-25 évben.