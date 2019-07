Turizmus

Hivatalosan is felkerült Csernobil a turisztikai látványosságok közé

2019.07.30

Egyre növekvő népszerűségének köszönhetően a súlyos atomkatasztrófa helyszínét hivatalos turisztikai látnivalóvá nyilvánította Volodimir Zelenszkij, Ukrajna új, előadóművészből lett elnöke - írta az airportal.hu.



“Csernobil eddig negatív fényben tüntette fel Ukrajnát” – nyilatkozta a politikus. “Itt az ideje, hogy ez megváltozzon. Csernobil egyedülálló hely a bolygón, ahol a természet újjászületett az ember okozta katasztrófa után. Meg kell mutatnunk a világnak: a tudósoknak, ökológusoknak, történészeknek és a turistáknak is” – tette hozzá.



A Kijevtől csupán kétórás autóútra lévő Csernobilbe egyre több utazási iroda szervez egy- vagy többnapos túrákat, sőt már “HBO Csernobil” túra is létezik.



A kirándulásokon angol nyelven beszélő idegenvezető mutatja be a katasztrófa helyszínét, annak történetét, elhagyatott lakásokon, boltokon, kórházakon végigvezetve az érdeklődőket.



A túrák ára 80 dollártól kezdődik, ez tartalmazza a biztosítást, az utazást, idegenvezetést és belépőket is.



A túrákat szervező honlapokon az olvasható, hogy az egynapos túra során körülbelül annyi sugárzás éri az embert, mint ha egyórás repülőutat tett volna, és ez az érték 1600-szor alacsonyabb a teljes testre kiterjedő CT-vizsgálathoz képest.



A sugárzás mértékéről meg is bizonyosodhat az érdeklődő, hiszen 10 dollárért opcionálisan sugárzásmérő kölcsönözhető.



Budapestről akár 20 ezer forintért is kapható repülőjegy Kijevbe a Wizz Air járatán, vagy kissé drágábban, 30 ezer forintért nagy méretű kézipoggyásszal a Ukraine International Airlines-szal.