Időjárás

Hőség - Több milliárd euró kár keletkezett a német erdőkben

A tavalyi nagy aszály miatt az idei szárazság és hőség legyengült és a kártevőknek kiszolgáltatott fákból álló erdőkre sújtott le. 2019.07.27 13:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Több milliárd eurós nagyságrendű kár keletkezett a németországi erdőkben és ökológiai katasztrófa fenyeget az utóbbi hónapok csapadékszegény és meleg időjárása miatt - jelentette pénteken a ZDF országos közszolgálati televízió az erdőtulajdonosok és erődgazdálkodók érdekképviseleti szervezetének (AGDW) adatai alapján.



A Németország területének csaknem egyharmadát borító erdők állapotát évente feltérképező felmérés új, előzetes eredményei azt mutatják, hogy "a klímaváltozás elérte az erdőket" - mondta Larissa Schulz-Trieglaff, a kétmillió gazdaságot összefogó AGDW szóvivője a ZDF-nek.



A tavalyi nagy aszály miatt az idei szárazság és hőség legyengült és a kártevőknek kiszolgáltatott fákból álló erdőkre sújtott le. Így tavaly és az idén nagyjából 70 millió úgynevezett tömör köbméternyi hulladékfa keletkezett.



Egyedül Rajna-vidék-Pflaz tartományban és csak a fenyőállományt tekintve egymillió fa károsodott, mert a nedvességhiány miatt nem tudnak védekezni a kéregrágó bogarak ellen. Az igen ellenálló duglászfenyő sem kivétel, a nemzetséget gombafertőzés tizedeli. Más tartományokban és más fajtáknál sem jobb a helyzet. A tölgyes, cseres erdőkben például több régióban robbanásszerűen szaporodik a gyapjaslepke hernyója és a búcsújáró lepke emberekre és állatokra is veszélyes hernyója, kopaszra rágva a lombos fákat.



Az AGDW szerint az ágazatot évszázados jelentőségű válság fenyegeti, az erdőgazdaságok kára eddig nagyjából 2,1 milliárd euró (680 milliárd forint), és nem egy vállalkozásnál a fennmaradás is kérdéses. Ökológiai katasztrófa is fenyeget, mert az aszály és a hőség kiugróan nagy mértékben pusztítja az erők jövőjét jelentő fiatal faállományt.



Az érdekvédelmi szervezet becslése szerint országszerte hozzávetőleg 300 millió csemetét kellene ültetni a veszteségek ellensúlyozására, ez pedig nem lehetséges állami támogatás nélkül.



"Gyors és jelentős nagyságú segítség kell az erdők megmentéséhez" - mondta az AGDW szóvivője.



A szövetségi mezőgazdasági és élelmezési minisztérium adatai szerint Németország területének 32 százalékát borítja erdő, ami 11,4 millió hektárt jelent. A leginkább jellemző a fenyőerdő 5,2 millió hektárral, 47 százalékos részaránnyal. A fenyvesek után a bükkösök következnek 1,7 millió hektárral, a harmadik helyen a tölgyerdők állnak 1,1 millió hektárral.