Patakokban olvad a hó és a jég 4000 méter magason - videó

A Breithorn egy öt csúcsból álló hegylánc és egyúttal annak legmagasabb csúcsa a Pennini-Alpokban, Svájc és Olaszország határán. 2019.07.26

A nyugat-európai forróság elérte csúcspontját: csütörtökön Franciaország északi felén, a Benelux-államokban, valamint a Germán-alföld nyugati részén nagy területen emelkedett 40-43 fok közé a hőmérséklet. Belgiumban, Hollandiában és Németországban is új abszolút országos hőmérsékleti csúcs született, de Franciaországban is megdőlt az abszolút fővárosi rekord: Párizsban is 42 fok fölötti értéket mutattak a hőmérők. Az Ibériai-félszigeten, illetve a Brit-szigetek déli tájain is 36-38 fok közé melegedett fel a levegő. Az a magasnyomású képződmény, amelynek nyugati peremén a hőhullámhoz köthető erőteljes déli áramlás kialakult, középpontjával a Skandináv-félsziget felé mozdult el, miközben a Brit-szigetek fölött örvénylő ciklon markáns hidegfrontja már elérte kontinensünk nyugati részét. A front péntek hajnalban megközelítőleg a Glasgow-Bristol-Nantes-Lisszabon vonal mentén tartózkodott, és heves zivatarokkal vet véget a történelmi rekordokat döntögető nyugat-európai hőségnek. Kelet-Európa időjárását sekély ciklonális mező, illetve magassági hidegörvény alakítja, így ott is gyakran felhős az ég, és esőt, záport is több helyről jelentenek, néhol zivatar is kialakul. Ugyanakkor kontinensünk északi és középső részén illetve a mediterrán térségben sokat süt a nap, a legtöbb helyen 27 és 36 fok közé melegszik fel a levegő. Szombat estig a Kárpát-medence időjárását egyre inkább ciklonális hatások alakítják, ezért gyakrabban megnövekszik a gomolyfelhőzet, és többfelé várható heves zápor, zivatar. Július 25-én készült az alábbi felvétel 4000 méter magason, a Svájc és Olaszország határán található Pennini-Alpok öt csúcsból álló hegyláncán és egyúttal annak legmagasabb csúcsánál, a Breithornon.