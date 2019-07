Világvége

Rekord meleget mértek szerdán Izraelben

A meteorológiai mérések kezdete óta a legmelegebb napot jegyezték fel szerdán Izraelben: a Holt-tenger melletti Szdom-hegynél (a bibliai Szodoma) 50 Celsius-fokot mértek helyi médiajelentések szerint.



A tengerpart vidékén is 40 fok fölött volt a legtöbb helyen a hőmérséklet, ami szokatlan, mert ott a tenger hatására hűsebb időjárás szokott lenni, szerdán azonban a sivatag felől érkező légáramlat szokatlanul száraz és forró levegőt szállított a tengerparti övezetekbe is.



Az extrém hőhullámban többfelé tüzek keletkeztek, amelyek csütörtökön is folytatódtak. A tízes tévécsatorna híradása hangsúlyozta, hogy a tüzeket nem a rendkívüli hőség, hanem általában az emberi gondatlanság okozza, ugyanis heves széllökések is voltak és a száraz, meleg és szeles időben a legkisebb szikra is hatalmas tüzeket okozhat.



Az ország különböző térségeiben kitört tüzek miatt több település lakóit kitelepítették, néhányan könnyebben megsérültek.



Az egészségügyi minisztérium felszólította az izraelieket, különösen a szív- és érrendszeri betegeket, hogy az extrém melegben tartózkodjanak légkondicionált helyiségekben.



Az átlaghőmérséklet csütörtökre csökkent és csak kevéssel haladja meg a szokásos értékeket, de jövő hétre újabb hőhullámot ígértek a meteorológusok. A szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy a globális klímaváltozással összhangban a jövőben várhatóan tovább nő az átlaghőmérséklet és gyakoribbak lesznek az extrém forró időszakok is.



A rendszeres mérések megkezdése óta egyébként a legnagyobb meleget, 54 Celsius-fokot 1942-ben mérték a Bét Seán-völgyben található Tirat Cví nevű településen, de ez még az állam 1948-as kikiáltása előtt történt.