Brutális árvizek Dél-Kínában, miközben egy tornádó is megcibálta az országot

Az elmúlt napok súlyos esőzései következtében kialakult árvizek miatt mintegy 77 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát Dél-Kínában - jelentette a China Daily kínai pártlap csütörtökön a katasztrófavédelmi minisztériumra hivatkozva, hozzátéve, hogy a szélsőséges időjárás összesen csaknem 1,63 millió embert érint.



A központi árvízvédelmi hatóság munkacsoportokat küldött az árvíz sújtotta területekre - Hunan, Csainghszi, Kuanghszi és Kujcsou tartományokba -, hogy segítséget nyújtsanak a helyi kormányzatoknak a kárenyhítési munkálatokban.



A Hunan tartományban található, népszerű turistacélpontnak számító Narancs-szigetet le kellett zárni, miután a felduzzadt Hsziangcsiang folyó részben elárasztotta a szigetet.



Kuangszi tartományban nyolc várost sújtottak árvizek, köztük a mintegy 7 milliós lakosú tartományi székhelyet, Nanningot is.



A kínai meteorológiai hivatal előrejelzése szerint a heves esőzések a következő napokban alábbhagynak majd a Jangce vidékén, de a Tibeti Autonóm Terület délkeleti részén, valamint a vele szomszédos Szecsuan és Jünnan tartományok északnyugati részén továbbra is 50-90 milliméteres csapadékra lehet számítani.

A tornado in northeast China has reportedly killed six people and injured at least 190. https://t.co/IWsCJ57j49 pic.twitter.com/F6HovboTwH